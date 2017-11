La OMS recomienda pedir asesoramiento profesional antes de tomar antibióticos

El uso indebido y descontrolado

"Los antibióticos son un recurso sumamente valioso, de modo que es importante asesorarse adecuadamente antes de tomarlos. Mediante el uso responsable de antibióticos usted y su familia no solo obtendrán el mejor tratamiento, sino que también contribuirán a reducir la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos", señala la OMS en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos.Esta semana se realiza la Semana mundial de concientización sobre el uso del antibiótico, convocada por la OMS. Actualmente mueren 2 millones de personas al año por la resistencia a estos medicamentos.La prevención de las infecciones puede reducir el uso de antibióticos y limitar la propagación de las resistencias a estos medicamentos. La higiene básica es una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de infección."Actualmente 2 millones de personas mueren por la resistencia antimicrobiana", afirma el doctor Carlos Espinal Tejada, director del Global Health Consortium. Y el problema, de no hacer algo ya, será cada vez peor: "Se estima que para 2050 la mortalidad será de 10 millones de personas al año por esta causa. Más que el cáncer, más que la diabetes", resume el especialista.Es que si la resistencia antimicrobiana (esto es la resistencia de los microorganismos a las drogas para combatirlos) continúa avanzando, esto se traducirá en que en un plazo no muy largo no tendremos antibióticos capaces de tratar las infecciones que hoy consideramos "comunes".Se trata de hacer entender que la resistencia a los antibióticos constituye hoy una de las mayores amenazas para la salud humana y animal y uno de los retos más complejos para la seguridad alimentaria y el desarrollo.Muchos avances terapéuticos, tanto de uso humano como veterinario, pueden perderse por la resistencia a los antimicrobianos y con ella, enfermedades infecciosas hasta ahora tratadas con esos fármacos serían incontrolables y virulentas.El llamado de alerta lo hizo la OMS cuando observó el crecimiento de gérmenes resistentes a los antimicrobianos (RAM) en todo el mundo y advirtió que 'muchas infecciones comunes dejarán de tener cura y podrán volver a matar'.La inefectividad de antimicrobianos -indicó- es un fenómeno natural, pero el uso indebido y descontrolado acelera el proceso y cada vez son más las infecciones, como neumonía, tuberculosis y gonorrea, cuyo tratamiento se vuelve más difícil por la pérdida de eficacia de esos medicamentos.Además, el costo económico y humano que acarrea es elevado pues una respuesta demorada a un tratamiento prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los gastos médicos y en el peor de los casos aumenta la mortalidad.

Enfermedades más largas

Escasez de antibióticos

"La Argentina no es la excepción al mundo. En lo que tiene que ver con resistencia a antibióticos, tenemos una situación muy crítica. Argentina tiene muchas bacterias y cepas muy resistentes para los que hay muy pocos antibióticos en centros de salud. Y mucha resistencia también en las que son de uso comunitario", explica a Clarín el doctor Daniel Prylucka, jefe del servicio de Infectología del Sanatorio Otamendi.El riesgo, es que si continúa el mal uso de los antibióticos disponibles, esto "se convierte en una amenaza de seguridad, porque pueden ocasionarse brotes mortales por bacterias resistentes. La resistencia puede causar en humanos enfermedades más largas, aumento en la frecuencia de hospitalizaciones y fallas en los tratamientos que pueden generar muertes", señala a Clarín la doctora Tamara Mancero, consultora en Enfermedades Transmisibles de la OPS/OMS en Argentina "Si comparamos el mal uso de antibióticos versus otro medicamentos, sucede que con cualquier otro medicamento puede o no hacerle daño a la persona que lo toma. Los antibióticos en cambio generan resistencia que nos afectan a todos, no es un problema individual", concluye Prylucka.Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela una grave falta de nuevos antibióticos en fase de desarrollo para combatir la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.La mayoría de los fármacos que se están desarrollando son modificaciones de clases de antibióticos ya existentes que ofrecen soluciones solamente a corto plazo. En el informe se indica que hay muy pocas opciones terapéuticas posibles para las infecciones resistentes a los antibióticos señaladas por la OMS como las mayores amenazas para la salud, y que incluyen la tuberculosis farmacorresistente, que causa alrededor de 250 000 fallecimientos cada año.