Identificaron con nombre y apellido a 31.968 desaparecidos mexicanos

De las 33.482 personas desaparecidas que había en México hasta junio 2017, la cifra más reciente en las estadísticas oficiales, en 70% de los casos hay omisiones y errores que impiden saber con precisión a quién se busca.



Por eso, la organización civil Data Cívica se dio a la tarea de devolverle su identidad a los desaparecidos del fuero común que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), con el propósito de que no sean sólo una cifra en el portal de la Secretaría de Gobernación.



El resultado es la plataforma personasdesparecidas.org.mx, que identifica con nombre y apellido 31.968 casos, a partir de cotejar tres fuentes de información pública: los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la propia base de datos del RNPED.



Pero hay 309 personas sobre las cuales las fiscalías y procuradurías locales no tienen más información que su nombre, conocido sólo hasta ahora gracias a la base de datos de Data Cívica.



"En México, los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. No sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias. Este es un ejercicio que los nombra para poder convertir cifras en personas. #PersonasNoRenglones", dice la página que contiene la base de datos elaborada por Data Cívica con el apoyo de otras 12 organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.



Entre las organizaciones que participaron están Enjambre Digital, Serapaz, el Movimiento por nuestros desaparecidos México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el sitio de noticias Animal Político.



"Nosotros no estamos poniéndole nombre a nadie, estamos regresándole nombre a las personas desparecidas que ya lo tienen", dijo Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.



En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto suman 18.778 las personas desaparecidas, mientras que el panista Felipe Calderón cerró su sexenio con 13.486 casos que todavía están en el registro.



Registros confusos



El RNPED se integró en febrero de 2013 con el registro de 24.957 personas desaparecidas hasta entonces, divididas en dos categorías: fuero común (por denuncia ante autoridades locales) y fuero federal.



A partir de ese momento, se ha actualizado y depurado de manera periódica, hasta sumar hoy 33.482 casos contabilizados hasta junio de 2017. De ese número, 32.277 corresponden al fuero común y 1.205 al fuero federal.



Para su base de datos, Data Cívica sólo consideró el fuero común porque, a diferencia del registro federal, los casos no tienen ni siquiera nombre, aunque sí el lugar y fecha de la desaparición, la edad y algunas características físicas como talla y complexión.



El nombre más reciente integrado a la plataforma es Elezar Efraín Hernández Trejo, quien desapareció en Querétaro. Tiene 15 años, una cicatriz en la pantorrilla y mide 1.67 de estatura.



"A la base de datos del RNPED entran y salen personas sin que tengamos claridad sobre por qué es así", dijo Meltis, durante la presentación de la plataforma que ya está disponible en internet para cualquier usuario.



Un ejemplo es el caso de Alejandra, la hija de Bfertha Beltrán que desapareció en 2013. Su madre, quien participó ayer en la presentación de la plataforma, se hizo buscadora para hallar a su hija. Y lo hizo 3 años después, el 29 de noviembre de 2016. Pero el nombre de Alejandra sigue apareciendo en los registros oficiales.



"Mi hija no debería estar ahí, debería estar siendo investigada por feminicidio, y me dicen que no", dijo Bertha.



Pero México "sabe mejor cuántos barriles de petróleo produce al día que cuántas desaparecen y quiénes son esas personas", dijo Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).