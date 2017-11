Clausuran dos torres de Disney por bacterias de infección pulmonar

Hace unas tres semanas se descubrieron una decena de casos de infección pulmonar bacteriana, precisó la oficina de salud del condado de Orange.



Los enfermos, con edades entre los 52 y los 94 años, vivían o habían pasado algún tiempo en Anaheim, y nueve habían visitado Disneylandia en septiembre. Un paciente, que no visitó el parque, falleció, dijo la agencia estatal.



La oficina aclaró que no ha habido nuevos casos relacionados con Anaheim desde septiembre.



"No se conoce ningún riesgo actual asociado con este brote", aseguró la agencia.



La legionelosis puede propagarse a través de la inhalación de gotas de agua contaminada. Aunque muchas personas no presentan síntomas, puede causar neumonía grave y resultar peligroso para las personas con problemas pulmonares o del sistema inmunológico.



La enfermedad se puede tratar con antibióticos.



Disneylandia fue informada de los casos de Anaheim el 27 de octubre y después de que las pruebas encontraron que las dos torres de enfriamiento tenían niveles elevados de la bacteria.



Las torres fueron retiradas de servicio el 1 de noviembre, desinfectadas y vueltas a trabajar el 5 de noviembre, pero fueron clausuradas de nuevo. Permanecerán apagadas hasta que las pruebas confirmen que están libres de contaminación, informaron el parque y la oficina de salud del condado.



El condado de Orange ha tenido más de 55 casos reportados de legionelosis este año y el número de casos ha aumentado en los últimos años, tanto en el condado como a nivel nacional, según la agencia de atención médica.