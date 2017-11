Conflicto en Gran Bretaña: Diputados firmaron carta para echar a Theresa May

El partido conservador británico volvió a rebelarse contra la premier Theresa May, al firmar una carta para quitarle su confianza y obligarla, así, a renunciar. Lo informó este domingo el diario Sunday Times y precisó que son 40 los diputados "rebeldes".



Si bien para dar curso a las elecciones internas del partido el reglamento prevé que sea firmada una carta por 48 diputados, que ya sean 40 no es un dato menor. En tanto, el ministro del Exterior, Boris Johnson, y el titular de la cartera de Ambiente, Michael Gove, enviaron una carta secreta a May con instrucciones precisas para que avance con "Brexit duro", según publicó el Mail on Sunday.



En la misiva, ambos ministros le piden a la premier que finalice los acuerdos de transición para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea el 30 de junio de 2021.



Además, solicitan a May que se asegure de tener el apoyo de todos los miembros de su partido "sobre los planes de salida". Parece ser una referencia indirecta al canciller Phillip Hammond, a favor del "remain" (permanecer en la UE), quien opta, en cambio, por una salida "suave".



El Gobierno de May está sumido en una crisis por la falta de avances en las conversaciones sobre el Brexit y el escándalo sobre casos de supuesto acoso sexual que salpican a algunos políticos conservadores.