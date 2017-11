En China, frenesí consumista en internet para el "día de los solteros"

A la medianoche china (16:00 GMT del viernes), los usuarios de internet se precipitaron para aprovechar las rebajas con motivo de esta feria comercial lanzada en 2009 por Alibaba, el gigante nacional del comercio digital, que varias otras plataformas imitaron.



El "Día de los solteros" es para Alibaba y sus competidores la ocasión de aumentar masivamente sus ventas con importantes promociones.

Hacia las 09:00 GMT del sábado, Alibaba aseguró haber registrado en su sistema de pago electrónico Alipay 20.600 millones de dólares de intercambios desde la medianoche.



Esta cifra descomunal, equivalente al PIB anual de Honduras o a un tercio del de Luxemburgo, es superior al récord de 17.800 millones registrado el año pasado para toda la jornada de rebajas, que ya había marcado un salto de 32% en relación al año anterior.

Casi el 93% de los intercambios registrados en la principal plataforma de Alibaba fueron hechos vía celular, aparato que poseen más de 600 millones de chinos.



El gigante chino había invitado al cantante estadounidense Pharrell Williams para la ceremonia de gala de lanzamiento.



El número dos del sector, JD.com, aseguró haber superado en menos de ocho horas los 100.000 millones de yuanes en compras (15.000 millones de dólares).



Este día de rebajas es considerado como un barómetro clave para evaluar la evolución del sector. Ningún segmento queda al margen de las rebajas, desde electrónica a leche materna, pero también arroz, indumentaria, muebles o cosméticos, entre otros.



Alibaba, que no vende él mismo los productos propuestos en sus plataformas por particulares o empresas, aprovecha del auge del comercio online en China. En el tercer trimestre su facturación se disparó 61%.



Para Cheng Huaibao, de 28 años, dueño de una fábrica de camas cucheta en Jiangsu (este), el "Día de los solteros" representa un sexto de sus encargos anuales. La localidad en que está instalada la planta es uno de los 1.300 "pueblos Taobao", nombre de la principal plataforma de ventas online en China, que vive de la explosión del comercio digital.



"Para la ocasión concedemos numerosas rebajas, y casi no tenemos beneficios", explicó a la AFP asegurando no obstante que es "feliz con participar".



De las 140.000 marcas propuestas en promoción por Alibaba, unas 60.000 son extranjeras: una proporción mayor que en otras ediciones cuyo objetivo es seducir a una clase media cada vez más importante.



Pero le frenesí consumista fomentado por Alibaba es denunciado por las organizaciones de defensa del medio ambiente que consideran que genera más emisiones contaminantes que los locales físicos.



Para Nie Li, militante de Greenpeace, el "Día de los solteros" es "un desastre ecológico" que en 2016 generó 130.000 toneladas de embalajes de las cuales sólo 10% fueron recicladas.



Alibaba, que domina un 55% del mercado chino de los intercambios entre empresas y particulares principalmente en internet, alienta el comercio digital.



Pero frente a una competencia feroz, el mastodonte creado por el multimillonario Jack Ma, invierte masivamente en inteligencia artificial, en algoritmos más eficaces, en la recolección de datos y en interacciones cada vez más estrechas con los comercios físicos.



La idea es seguir más de cerca las tendencias de venta de los negocios a cambio de asesorarlos sobre los productos, la gestión de las reservas en varios sitios y hacer de algunos de los negocios plataformas para retirar los paquetes.



Alibaba tampoco esconde su ambición de reforzar su presencia a nivel internacional, en particular en Asia del Sureste en donde ya controla la plataforma Lazada y en donde lanzó en Malasia un ambicioso centro logístico.

AFP-NA