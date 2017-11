Otro atropello masivo: Conductor embiste a peatones en Francia

Un hombre embistió "deliberadamente" con su auto a peatones este viernes en la localidad francesa de Blagnac (cerca de Toulouse, suroeste) e hirió a tres estudiantes, uno de los cuales en estado grave, informó una fuente policial.

El individuo, que no estaba fichado por radicalización, fue detenido inmediatamente en el lugar de los hechos, indicó la misma fuente. Las autoridades están investigando su perfil psiquiátrico.

Francia ha sido escenario de varios ataques con vehículos, efectuados por extremistas inspirados por el grupo yihadista Estado Islámico, aunque de momento no existía ninguna confirmación de la identidad del conductor o de los motivos del atropello.





La cadena de televisión BFM afirmó que el individuo era conocido de la policía por otros delitos comunes y que los investigadores estaban comprobando algunos informes, según los cuales el hombre padecería problemas psicológicos.

Los tres estudiantes son de origen chino: dos chicas de 23 años y un joven de 22. Una de las jóvenes está en estado grave, aunque su vida no corre peligro, indicó la fuente policial.

En julio del año pasado, un francotunecino se abalanzó, al volante de un camión, contra una muchedumbre que celebraba la fiesta nacional francesa en la ciudad de Niza (sur), matando a 86 personas.

En Toulouse (suroeste) se encuentra la sede mundial del constructor aeronáutico europeo Airbus.