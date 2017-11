Una línea aérea "pesó a los pasajeros" antes de embarcar y generó revuelo

La empresa aérea finlandesa Finnair se encuentra envuelta en una polémica luego de implementar recientemente una prueba piloto que consiste en pesar a los pasajeros junto con su equipaje de manos en los controles voluntarios que se llevan a cabo en las puertas de embarque.



La información recopilada se anotará en una base de datos de forma anónima y no será vista por el personal de atención al cliente que esté presente en ese momento. Desde la aerolínea aseguran que esta nueva medida es crucial para calcular con mayor precisión el peso y el equilibro de la aeronave.



"Las cargas son diferentes en verano, por ejemplo, que en invierno, cuando las personas llevan camperas, zapatos de invierno y otros complementos. También hay una considerable diferencia en el peso del equipaje de mano entre los viajeros de negocios y de placer", indicó el director de Comunicación de Finnair, Paivyt Tallqvist.



La empresa estima que será necesario pesar entre 1.000 y 1.500 pasajeros para recopilar los datos necesarios, por lo que se espera que el pesaje se siga implementado hasta la primavera europea.



Según una encuesta realizada por The Telegraph, casi un tercio de los viajeros (un 32%) no tomaría un vuelo si primera tuviera que pesarse en una balanza. Es por eso que hasta el momento la prueba sigue siendo voluntaria.



Esta no es la primera vez que una aerolínea implementa esta polémica medida. En 2011, la compañía Samoa Air realizó pruebas de similares características. "Mantenemos las tarifas de nuestros vuelos en un precio justo; solo cobramos a nuestros pasajeros por lo que pesan. Se acabaron los desorbitados y excesivos cobros por equipaje que no vas a llevar. Tu peso y tus maletas es todo por lo que vas a pagar. Simple", anunciaba en ese entonces.