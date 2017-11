Una falsa app de WhatsApp sumó más de un millón de descargas

Una aplicación falsa de WhatsApp fue descubierta este fin de semana en la tienda virtual de Google Play Store, desde donde fue descargada más de un millón de veces antes de ser eliminada.Con el nombre "Update WhatsApp Messenger", la App informaba que la empresa detrás de su desarrollo era "WhatsApp Inc", es decir la oficial, pero en realidad esa leyenda contenía un carácter especial que parecía un espacio para engañar al usuario, informó hoy la cadena BBC.Es decir, a la vista de cualquier persona el desarrollador era "WhatsApp Inc", pero en código se leía "WhatsApp+Inc%C2%A0".De acuerdo con los participantes del foro web Reddit, que fueron los primeros en descubrir esta versión falsa, la aplicación no funcionaba como chat sino que ofrecía publicidad para descargar otras.Si bien ya fue eliminada de la tienda de Google, "Update WhatsApp Messenger" sumó más de un millón de descargas.El investigador en seguridad informática Alexis Sarghel recomendó a las personas que además de ver el nombre de la empresa desarrolladora, se fijen en las calificaciones y lean los comentarios que publican otros usuarios antes de descargarse cualquier aplicación."Además, es recomendable leer noticias y buscar primero en Internet si hay alguna novedad al respecto o verificar cuáles son las más recomendadas", agregó.Sarghel aconsejó dirigirse al sitio oficial de la aplicación que uno quiera bajarse, porque desde allí también se abre directamente el gestor de descarga.