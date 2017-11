Nueva amenaza de Trump a Corea del Norte: "La paciencia estratégica terminó"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que terminó el tiempo de la "paciencia estratégica" con Corea del Norte. Lo hizo en Tokio, donde obtuvo apoyo a su decisión de mantener "todas las opciones sobre la mesa" frente a las provocaciones de Pyongyang.



Trump advirtió en anteriores ocasiones que Estados Unidos podría ir más allá de la diplomacia para frenar el programa de armas nucleares norcoreano y considerar una intervención militar.



El programa norcoreano es "una amenaza para el mundo civilizado y para la paz y la estabilidad internacionales", aseguró el lunes en rueda de prensa en Tokio, primera escala de una gira por Asia dominada por la crisis norcoreana.



"La era de la paciencia estratégica ha terminado", agregó junto a su anfitrión, el primer ministro japonés Shinzo Abe.



Abe, cuyo país vio en los últimos meses como el régimen de Pyongyang lanzaba dos misiles que sobrevolaron su territorio, dio su apoyo a esta política.



"Respaldamos la política de Trump de mantener todas las opciones sobre la mesa", afirmó, asegurando que su país abatirá los misiles norcoreanos "si es necesario". "En tales casos Japón y Estados Unidos mantendrán una estrecha cooperación", subrayó.



El primer ministro japonés anunció asimismo que Tokio se dispone a "congelar los haberes de 35 organizaciones y personalidades norcoreanas", en una sanción adicional frente al programa nuclear y de misiles de Pyongyang pero también al secuestro de japoneses por parte de los servicios secretos norcoreanos en las décadas de los 1970 y 1980.



Tiroteo en Texas



Trump llegó a Japón el domingo en un contexto de tensión sobre Corea del Norte, entre temores de que el régimen de Kim Jong-Un lleve a cabo otro ensayo nuclear o de misiles.



Este viaje, el primero de Trump por la región y el más largo que ha efectuado un presidente estadounidense en 25 años, se produce después de meses de tensión entre Washington y Pyongyang.



El presidente estadounidense había empezado su gira asiática advirtiendo que "ningún dictador" debía subestimar a Estados Unidos.



Sin embargo, en una entrevista grabada en la televisión estadounidense y difundida el domingo dejó abierta la puerta a un encuentro con Kim, aunque no inmediatamente.



"Estaría dispuesto a hacerlo, pero esperemos a ver el giro que toma esto, pienso que es demasiado pronto" para contemplar una reunión con Kim, dijo al programa "Full Measure".



La esperada visita fue empañada por el tiroteo en una iglesia de Texas, que dejó al menos 26 muertos, una tragedia que Trump calificó como "espantosa".



Sin embargo, consideró que se trata de una cuestión de "salud mental" y que el acceso a las armas en su país no es el problema.



"Tenemos un montón de problemas de salud mental en nuestro país, pero no es una situación imputable a las armas", aseguró durante la rueda de prensa con Abe.