Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno se entregan a la policía belga

El presidente catalán destituido Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno bajo órdenes europeas de busca y captura se entregaron este domingo por la mañana a la policía belga, anunció la fiscalía en Bruselas."Han sido privados de libertad a las 09H17 (08H17 GMT). Se designará un juez instructor y tendrá 24 horas, hasta el lunes a las 09H17, para decidir si los mantiene detenidos o los libera con condiciones o bajo fianza", declaró un portavoz de la fiscalía federal.Carles Puigdemont y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se entregaron hoy a la Policía en Bruselas, acompañados por sus abogados, cuando pesa sobre ellos una orden de captura de la Justicia española por "rebelión, sedición y malversación".Un vocero de la Fiscalía general belga informó en conferencia de prensa que la audiencia y la decisión del juez se podría conocer mañana a la mañana, según la cadena pública de noticias británica BBC.Las opciones son que el juez acepte la orden de la jueza española y apruebe la detención preventiva y la futura deportación de los cinco funcionarios catalanes destituidos, que dicte medidas cautelares intermedias sólo para evitar el riesgo de fuga o rechazar completamente la orden de captura.El diario El Español ya adelantó que si, como se espera, Puigdemont y sus funcionarios apelan todas las instancias belgas y la Justicia de ese país no rechaza de entrada la orden de captura y entrega de los líderes independentistas, el proceso se podría extender hasta un máximo de 90 días.Este plazo, sin embargo, entra en conflicto con el incipiente proceso electoral que abrió la intervención de la región autónoma de Cataluña ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y ratificada por el Senado español para frenar el proceso independentista liderado por Puigdemont.La semana próxima vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre que convocó Rajoy para renovar el parlamento regional y con la esperanza de obtener una nueva mayoría legislativa que no impulse nuevamente la independencia de la región.