Puigdemont llamó a los independentistas a armar una lista para las elecciones

El ex presidente del gobierno autonómico catalán Carles Puigdemont llamó hoy a los independentistas a conformar una lista de unidad para las elecciones regionales del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno central español tras la disolución del Parlamento de Cataluña.



"Es el momento para que todos los demócratas se unan", escribió Puigdemont en su cuenta de la red Twitter, un día después de que la Justicia española emitiera una orden de detención internacional y europea por delitos de sedición, malversación, prevaricato y desobediencia a la autoridad.



En su mensaje, escrito desde Bruselas, la capital belga, el político independentista instó a unirse "por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República". Pocos minutos después de la publicación, que salió acompañada de una colecta de firmas online, casi mil personas ya habían apoyado el manifiesto que asegura que "las elecciones impuestas por el Gobierno español" para el 21 de diciembre son una pulseada entre la "democracia y la imposición" entre los partidos soberanistas y los "destructores del autogobierno".



Todos los que el 1 de octubre (fecha en la que se celebró el referéndum independentista en Cataluña) acudieron a "defender las urnas contra el secuestro y la violencia policial" deberían, según el manifiesto, apoyar "esta alianza" y la "unidad de acción más allá de unas siglas" para defender "la democracia ante el golpe de estado unionista". El documento advierte sobre la "persecución judicial y el linchamiento personal" instigado por el "nacionalismo español" y denuncia que los ex consejeros y miembros de la Mesa del Parlamento catalán (su órgano de gobierno) son "hoy perseguidos por las ideas políticas que defienden" y no por su pertenencia a uno u otro partido.



El 21 de diciembre no hay otro plan que "ganar, ganar y ganar", señala el manifiesto, que reclama la unidad "transversal" para conseguir "el fin de la ocupación, la libertad de los presos políticos y la República", según la agencia de noticias española EFE. Esta petición llega después de que la formación PDeCAT, a la que pertenece Puigdemont, abogase ayer por una "lista de país" y de que el propio ex presidente catalán asegurase desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas, incluso "desde el extranjero".



El político viajó el pasado lunes a Bélgica, donde permanece junto a cuatro ex consejeros de su gabinete. La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención de todos ellos, al no acudir a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.



La Fiscalía federal belga dijo hoy que estudiará la orden y que dará una respuesta "más adelante", luego de que un juez la evalúe. "Primero la vamos a estudiar" y será "más adelante cuando se consulte al juez de instrucción" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OED), informó el vocero de la Fiscalía, Eric Van Der Sjipt, quien no ofreció más detalles sobre los plazos de ese trámite. Otros ocho integrantes del Gobierno regional cesado, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras, permanecen en prisión preventiva desde este jueves, acusados de los mismos delitos.