Alcohol "en pura sangre": arrestaron a una mujer por "conducir" ebria un caballo

Conducir bajo los efectos del alcohol está terminantemente prohibido en el mundo entero. La mayoría de las multas que se labran son debido a esta infracción, aunque pocas veces ocurren en un vehículo con tracción a sangre. Así lo aprendió Donna Byrne luego de ser arrestada por conducir su caballo estando ebria.



La mujer de 53 años, fue arrestada el jueves por "conducir un caballo bajo el efecto del alcohol", informó el viernes la oficina del alguacil del condado de Polk, en el centro de Florida.



Byrne fue acusada además de negligencia en relación al animal, por no proveer protección adecuada al caballo, que corría el peligro de ser herido o muerto ya que la mujer, claramente alcoholizada, lo montaba en plena calle.



Según las fuentes policiales, Byrne olía a alcohol al momento de ser detenida luego de que un transeúnte la denunciara porque parecía un "poco" confundida.



"La señora Byrne obviamente no estaba en condiciones de estar en la ruta. No sólo se puso a sí misma y al caballo en peligro, sino a cualquiera que estuviera manejando en la calle, donde normalmente hay mucho tráfico", dijo el alguacil Grady Judd.