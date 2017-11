El Estado Islámico dice que el atacante de Nueva York es uno de sus "soldados"

Internacionales Trump pidió pena de muerte para autor del atentado en Nueva York

El grupo islamista Estado Islámico (EI) afirmó en su revista semanal que el autor del atropellamiento masivo en Nueva York en el que murieron ocho personas, entre ellos cinco argentinos, es uno de sus "soldados", aunque no dio pruebas para sustentar su afirmación."Uno de los soldados del Estado Islámico en Estados Unidos atacó el martes a un número de cruzados en una calle de Nueva York", dijo ayer la revista Al Naba (Las Noticias), uno de los órganos de comunicación del EI.Tampoco mencionó al atacante por su nombre ni llegó a reivindicar el hecho, algo que suele hacer a través de su agencia de noticias Amaq.El martes pasado, un inmigrante uzbeko, Sayfullo Saipov, atropelló a peatones y ciclistas con una camioneta en la zona sur de Manhattan, matando a los cinco argentinos, a una mujer belga y a dos hombres estadounidenses.Otras 12 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro argentinos.Los argentinos formaban parte de un grupo de 10 rosarinos que paseaba en bicicletas por Nueva York en el marco de un viaje para celebrar 30 años desde su graduación.El atacante fue baleado en el abdomen y detenido por la policía tras bajarse de su camioneta.Autoridades estadounidenses creen que Saipov, de 29 años, actuó en solitario, inspirado por toda la propaganda del EI que tenía en su poder.Esta semana, fiscales de Nueva York lo acusaron formalmente de cargos de terrorismo por los que podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, dependiendo de si es juzgado en el estado de Nueva York o por la Justicia federal.Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió que se lo condene a pena de muerte, algo que sólo sería posible en caso de que lo juzgue un tribunal federal, ya que la pena capital no está contemplada en el sistema judicial del estado de Nueva York.Tras ser baleado, Saipov estuvo un día internado, y al ser dado de alta compareció ante una jueza el miércoles por la noche, para que le leyeran sus derechos, paso previo a la lectura formal de la acusación, prevista para dentro de unos 10 días.La acusación de la Fiscalía dice que cuando Saipov fue interrogado por primera vez en el hospital donde era atendido, solicitó que se colocara en su habitación una bandera del EI, y no mostró ningún remordimiento por el ataque realizado.De acuerdo con la querella, Saipov "fue inspirado por videos del EI para cometer el ataque" que "había descargado a su teléfono celular"Hace cerca de un año Saipov "comenzó a planear un ataque en los Estados Unidos y, aproximadamente, hace dos meses, decidió usar una camioneta para causar el máximo daño contra civiles", según el texto de la fiscalía.