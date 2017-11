Cuenta de Trump en Twitter desaparece brevemente: lo atribuyen a error humano

Los visitantes de @realDonaldTrump alrededor de las 7:00 pm (23H00 GMT) recibían el mensaje "Lo sentimos, esta página no existe".



"Más temprano la cuenta @realDonaldTrump fue inadvertidamente desactivada debido al error humano de un empleado de Twitter", tuiteó la compañía.



"La cuenta estuvo desactivada por 11 minutos y desde entonces ha sido restablecida", añadió, precisando que realiza una investigación sobre el incidente y está tomando "medidas para prevenir que esto suceda de nuevo".



Trump no reaccionó inmediatamente a la breve desaparición de su cuenta, pero tras el incidente tuiteó sobre su plan de reforma fiscal.



El mandatario tiene 41,7 millones de seguidores en su cuenta personal, desde donde a menudo envía, en ocasiones desde muy temprano en la mañana, polémicos e incendiarios comentarios.



La cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS, que tiene 20,9 millones de seguidores, no fue aparentemente afectada.



AFP-NA.