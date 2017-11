"Libre": La historia de la remera de los argentinos muertos en Nueva York

La historia de la remera

"Estamos muy golpeados". Con esas palabras, Mariano Mendoza refleja el dolor que viven él y su familia desde que se enteraron de la muerte de su hermano Hernán, arquitecto y entrenador de rugby rosarino, ocurrida en el atentado del martes en Nueva York. Su hermano estaba allí junto a sus ocho amigos de toda la vida. Habían viajado para celebrar sus 30 de egresados del Instituto Politécnico.En diálogo con, Mariano contó que su familia decidió no volar a Estados Unidos para reconocer el cuerpo. "Nosotros nos quedamos con mis hijos y con mi sobrino. Estamos muy golpeados y no veíamos el sentido de ir para allá", dijo. Además, aseguró que tiene trato diario con los funcionarios de Cancillería y que esperan que este fin de semana los restos de su hermano vuelvan al país.Por otra parte, se refirió a la particular remera que los amigos se habían mandado a hacer para estas vacaciones y que todos llevaban puesta en la foto que dio vuelta al mundo tras el atentado. Si bien no había charlado con Hernán sobre esta prenda blanca que tiene escrito en negro y en mayúscula la palabra "libre", está convencido de que fue un guiño, en tono de broma, a las mujeres del grupo. "Seguro es un mensaje para sus esposas, esa es la connotación con la que lo pensaron". Sin embargo, Mariano sabe que ahora la remera tiene un sentido nuevo. "Hoy ese mensaje tiene una carga adicional", dijo.Asimismo, el familiar de Hernán Mendoza ahondó en la relación con Ariel Benvenuto, quien sobrevivió al atentado y era su socio en el estudio de Arquitectura de Rosario. "Eran prácticamente hermanos. Estudiaron juntos en el colegio, en la universidad y también trabajaban juntos. Tenían un nivel de confianza extrema", dijo, y agregó que años antes Diego Angelini y Hernán Ferruchi, otras de las víctimas fatales, también eran parte del grupo de estudio."Era un grupo de amigos muy cercano. Disfrutaban de verse, de juntarse. El Politécnico te nuclea mucho con tus amigos, la mayoría de los chicos estudian juntos después Arquitectura o Ingeniería", indicó respecto al grupo de su hermano y al vínculo que sostienen desde hace décadas y que el martes pasado se vio golpeado en una de las zonas más turísticas de Nueva York.El martes por la tarde, Sayfullo Saipov, un uzbeko de 29 años que hacía ya siete vivía en Estados Unidos, alquiló una camioneta y se metió en la ciclovía del sur de Manhattan, a la vera del río Hudson, para llevar a cabo un atentado en nombre de Estado Islámico .Justo en la zona paseaban en bicicleta Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Hernán Ferruchi, Ariel Erlij, Martín Marro, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic y Ariel Benvenuto. Todos ex alumnos del Instituto Politécnico de Rosario . Todos amigos de la infancia.Mendoza, Angelini, Pagnucco, Ferruchi y Erlij murieron en el ataque junto a otras tres personas arrolladas por este lobo solitario, que fue reducido por un policía de Nueva York y ahora está detenido. Los otros cuatro amigos sobrevivieron al horror.