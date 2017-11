Impresionante granizada en Bogotá: la capital colombiana se cubrió de blanco

Bogotá en la Calle 129 con Carrera 46. pic.twitter.com/PFt558EpUy — Fernando Velásquez A (@FdoVelasquezA) 1 de noviembre de 2017

?? Como si fuera Navidad los ciudadanos viven la granizada en el centro de Bogotá https://t.co/3rCvxmYjhL pic.twitter.com/IRceY2Deci — Caracol Radio (@CaracolRadio) 1 de noviembre de 2017

Así se ve la Avenida Caracas a la altura de la 72 luego de aguacero con granizo que azotó #Bogotá pic.twitter.com/s9bE4N5iBH — Denuncias Ciudadanas (@DC_Bucaramanga) 2 de noviembre de 2017

Al anochecer de este miércoles se desató un aguacero en Bogotá, capital de Colombia, que durante las últimas semanas había registrado las temperaturas más frías del año. El tráfico colapsó inmediatamente.Algunas vías, como la carrera novena, se inundaron por completo e impidieron la circulación. Los ciudadanos, sorprendidos, no tardaron en reportar el diluvio.El diluvio se desató al final de un día con un cambio brusco de temperaturas. "Durante el día tuvimos temperaturas de 18 o 19 grados centígrados en Bogotá. Ese aire caliente se cruza con las nubes frías que vienen de la Amazonia y la Orinoquia, y ese intercambio térmico explica la ocurrencia de tormentas eléctricas y de granizo, pero insistimos en que se trata de un fenómeno normal", explicó el director del Instituto de Hidrología y Meteorología, Ómar Franco, a la revista Semana.En opinión de este experto, no se trata de una situación excepcional, ya que en noviembre empieza en la cordillera central de los Andes colombianos la temporada de lluvias. No obstante, la intensidad de la tormenta y el estado de las calzadas de Bogotá, a menudo mejorable, ha generado el caos en plena hora punta en una ciudad que ya adolece de serios problemas de tráfico.