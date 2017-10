Argentinos muertos en atentado habían ido a festejar un aniversario de egresados

Eran parte de un grupo de rosarinos que celebraban los 30 años de su graduación. Al menos tres murieron y otros dos estarían muy graves, según fuentes del consulado.



Habían planeado el viaje como un gran festejo. Cumplían 30 años de egresados del Colegio Politécnico de Rosario y querían celebrar juntos en Nueva York.



Pero este martes, mientras iban juntos por una popular bicisenda, la fiesta terminó en tragedia, cuando un hombre atropelló con una camioneta alquilada a varios peatones y ciclistas en pleno Manhattan.



Según confirmaron fuentes diplomáticas a Clarín, las víctimas eran parte de un grupo de diez personas (no se aclaró cuántos hombres y cuántas mujeres). De ellos, cuatro salieron ilesos y ya se comunicaron con sus familias, en medio de la conmoción. Uno está herido, pero en condiciones estables, en un hospital de Nueva York,



Otros dos argentinos de ese grupo estarían muy graves. El consulado no podía confirmar si habían muerto, ya que las autoridades estadounidenses no dieron más información, en el marco de una investigación por terrorismo.



El nuevo comunicado de Cancillería



La Cancillería argentina explicó en un comunicado que "las autoridades federales de los Estados Unidos informaron que se encuentran llevando a cabo una investigación criminal sobre el acto terrorista" y que aplicaron el secreto de sumario, "por lo tanto no han dado a conocer aún la identidad de los fallecidos".