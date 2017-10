Estados Unidos quiere deportar a niña mexicana con parálisis cerebral

Rosa María ?tenía sólo tres meses cuando fue llevada hasta la frontera de México con Estados Unidos. Sus padres estaban desesperados.



Rosa había nacido en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Problemas en el parto sellaron un destino trágico: la niña nació con parálisis cerebral.



Ni su padre, César Hernández, albañil, ni su madre Felipa de la Cruz, podían pagar el tratamiento. ?Un hecho desesperado los motivaba a cruzar la frontera: salvar a su hija. En México le destinaban una vida vegetativa.



Así, en esos días dramáticos, cruzaron de Nuevo Laredo a Laredo, ciudades adyacentes en la frontera.



Rosa María Hernández, hoy con 10 años, acaba de padecer un hecho que indigna en Estados Unidos, en una nueva escalda represiva contra los inmigrantes: por no estar documentada, fue detenida y enviada a deportar tras ser operada de emergencia en la ciudad de Texas.



Oficiales de inmigración de Estados Unidos siguieron la semana pasada a a la niña hasta un hospital en Texas (en la ciudad de Corpus Christi, unos 230 kilómetros al este) y la detuvieron para ser deportada luego de una cirugía, informó la agencia internacional AFP.



"El Mañana, de Laredo" informó además la niña fue sometida a la operación y en todo momento era custodiada por los agentes.



"Se me vino encima, no sabía que hacer, lloré, grité, pero no se me ocurría nada", relató la pesadilla un familiar de Rosa María.



La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) exigió, en una carta enviada a múltiples agencias gubernamentales a cargo de niños migrantes, que Rosa María Hernández sea entregada a sus padres, que viven en la ciudad estadounidense de Laredo, fronteriza con México.



"Separar a la fuerza a Rosa María de su familia le ocasiona serios daños psicológicos y emocionales a ella y a su familia entera", denunció la ACLU en su misiva.



Asimismo, dio al gobierno hasta la tarde del martes para liberar a la niña antes de tomar "acciones legales inmediatas".



La niña -que no posee documentación- sufre de parálisis cerebral, una enfermedad de desarrollo del cerebro que afecta el movimiento del cuerpo y el control sobre los músculos.



La niña viajó la semana pasada en ambulancia a la cercana ciudad de Texas para una cirugía, acompañada por un adulto de la familia que es ciudadano estadounidense.



Agentes de inmigración los pararon en una alcabala y los siguieron al hospital, donde monitorearon su tratamiento y la tomaron en custodia una vez recibió el alta médica, según la ACLU.



El arresto causó indignación y cuestionamientos a las prioridades del gobierno de Donald Trump, frente a las crecientes detenciones de migrantes indocumentados.



En tanto, se han recaudado más de 26.000 dólares en la plataforma GoFundMe para colaborar con los gastos legales de Hernández.



El diario The Washington Post cuestionó, en un editorial, "el juicio -por no mencionar la humanidad- de los agentes federales".



Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, informó El País de España, las autoridades federales han aumentado en un 40% las detenciones a inmigrantes indocumentados.?

