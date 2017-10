Cómo lograron sobrevivir las mujeres rescatadas tras cinco meses a la deriva

Dos mujeres y sus dos perros fueron rescatadas después de quedar a la deriva por meses al tratar de navegar de Hawai a Tahití.La Armada de Estados Unidos las rescató el miércoles luego que un barco pesquero taiwanés las detectó a 1.448 kilómetros (unas 900 millas) al sureste de Japón, muy lejos de su ruta planeada, y dio aviso a la Guardia Costera estadounidense.El buque Ashland llegó temprano al día siguiente, informó la Armada en un comunicado emitido el jueves.Las mujeres, identificadas por la Armada como Jennifer Appel y Tasha Fuiaba, ambas de Honolulu, sufrieron la avería del motor de su embarcación en medio de una tormenta a finales de mayo pero creían que podrían llegar a Tahití usando sus velas.La madre de Appel dijo el jueves a The Associated Press que ella nunca perdió las esperanzas de que su habilidosa hija fuera hallada.Joyce Appel, de 75 años y residente de Houston, narró que recibió una llamada de su hija el jueves por la mañana, más de cinco meses después de la última vez que platicaron.Jennifer Appel zarpó el 3 de mayo, según su madre, pero perdió su teléfono por la borda el primer día de viaje. Desde entonces la señora no había podido contactar a su hija.Las dos mujeres rescatadas dijeron a las autoridades que sobrevivieron gracias a que traían consigo agua purificada y alimentos suficientes para un año, en su mayoría productos deshidratados como avena y pasta.