Estos "retiros espirituales" son la clave detrás del éxito de Bill Gates

En los 80s, Gates comenzó a aprovechar sus visitas a la casa de su abuela para leer las ideas de sus empleados y definir hacia dónde debería avanzar líder de Microsoft y como persona. De a poco, las pilas de papeles se convirtieron en un sistema digital de documentos organizados por tema y su lugar de retiro pasó a ser una cabaña en el bosque.



Una de estas semanas lo inspiró para escribir "The Internet Tidal Wave", el documento que disparó el desarrollo de Internet Explorer, el producto con el cual vencieron a Netscape durante el auge de la web. Allí también surgieron las ideas para la Tablet-PC, nuevas medidas de ciberseguridad y la división de videojuegos de Microsoft entre cuyos principales títulos está Age of Empires.



Cuando se desempeñaba como el CEO de la empresa, su rutina arrancaba con la lectura de diversos documentos que su asistente técnico, Alexander Gounares, le hacía llegar desde todos los sectores de Microsoft. Sus retiros eran a la vez una oportunidad para que cualquier empleado pudiera elevar sus ideas para recibir la opinión de Bill Gates. Lee, ya sea en papel o desde la computadora, en la cama, en la mesa durante el almuerzo y la cena, y en su estudio equipado con una pequeña heladera para ahorrarse el viaje hacia la cocina.



No son vacaciones. Gates trabaja hasta 15 horas por día y a veces más para leer un promedio de 100 textos por semana, algunos de más de 120 páginas, anotarlos, comentarlos y responderles a sus autores por mail. Sus "descansos" son caminatas de media hora por la playa en las cuales piensa sobre un tema en particular, pero la realidad es que no para.



Lo más importante de este descanso de Bill Gates es su impacto. Las reflexiones no se quedan ahí, sino que siempre afectan las decisiones que toma sobre su fundación o sobre la empresa. Sus respuestas, dirigidas tanto a quienes redactaron los documentos como a distintos equipos que considera relacionados, buscan poner en movimiento a los equipos. Lo importante es que sus retiros tienen impactos reales. Un mail al líder de un sector puede resultar en un cambio de estrategia, la adquisición de una empresa o la motivación de todo un grupo de trabajo

.

A la vuelta, retoma su rutina que se encuentra poblada con reuniones acerca de los temas que leyó durante su retiro para concretar sus ideas pasando de la planificación a la acción.



Fuente: Infotechnology