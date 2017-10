"Fui rico por una hora", dijo el hombre que pescó joyas en el río Uruguay

Internacionales Un hombre pescó en el río Uruguay una bolsa con monedas y alhajas de oro

La Justicia de Uruguay investiga el origen y valor de 348 artículos -al menos 147 de ellos de oro- hallados de casualidad por un pescador deportivo en la zona de Ayuí, en Salto, en el Río Uruguay, en el vecino país.El domingo de mañana, Marcelo Díaz, albañil de profesión,. Había intentado en la parte norte, pero no había caso: no encontraba nada. Sobre las 11:00 se dirigió un poco más hacia el sur, en donde alguna vez pescó con éxito, donde no había tanta gente. En ese sitio, Marcelo se paró arriba de un montículo desde donde divisó, a unos cinco metros de distancia, algo parecido a un reel de pesca y una bolsa blanca de nylon semicubierta.Al principio, no le dio importancia a ambos objetos: balanceó su caña y lanzó algunas líneas para poder cazar al dorado anhelado.Pero pocos minutos más tarde, su curiosidad era mucho más intensa que cazar al dorado. Y lanzó de nuevo la cuerda para retirar el supuesto reel. Después de traerlo a la costa, se dio cuenta que estaba absolutamente confundido. El objeto era un fusil Springfield del año 1863.Tras rescatarlo, volvió a lanzarla para recuperar la bolsa: la enganchó y la arrastró hacia la orilla. "Era pesada y me doblaba la cañita", comentó a. Cuando la acercó a donde él estaba, se le terminó de quebrar.Apenas lo vio,, agregó. Luego de media hora, decidió dirigirse a la Prefectura de Salto, en donde entregó todo lo encontrado. Luego, lo hicieron ingresar a un salón, n donde cuantificaron todo lo hallado.Lo que concluyeron es que. También fue encontrada una medalla de Peñarol campeón uruguayo de 1968, que fue entregada a un hombre de apellido Quintana y objetos confeccionados en el siglo XX, apuntaron fuentes del caso.El pescador está seguro que por la altura de las aguas del Río Uruguay que en esas horas oscilaba por encima de los 8 metros, los objetos fueron arrojados por la noche y queFrancisco Merino, abogado del pescador, comentó que todos los días hay amantes de este hobbie en esa zona. Por este motivo, creen que los objetos "no pueden tener más de 10 horas en el lugar". "El fusil gatillaba y los artículos estaban impecables", dijo.El hallazgo sorprendió a la Prefectura. Uno de los prefectos le dijo a Díaz: "Fuiste rico por una hora". Esa misma expresión utilizó Marcelo cuando llegó a su casa y relató el episodio a su mujer, hijos y nietos., les comentó entre risas., acotó. Y agregó: "Sentí un alivio tremendo y pude dormir tranquilo porque mi conciencia me lo indicó".La Armada uruguaya y la Justicia están cotejando estos objetos con denuncias que en algún momento se hayan hecho en comisarías de la zona para poder encontrar a los verdaderos dueños de los artículos. Luego, llamarán a un perito para tasarlos. Aseguran queLa Policía no había encontrado a ningún dueño de estos artículos. Ante tanta incertidumbre, es muy difícil para los investigadores saber cómo fue que esa bolsa terminó en el río. De todas formas, fuentes consultadas poraseguran que "es probable" que esas joyas y esa cantidad de anillos estén allí producto de varios hurtos o rapiñas.En la tarde de ayer, el abogado del pescador recibió cuatro llamados de personas que supuestamente habían tenido robos de objetos similares a los que fueron hallados por el pescador deportivo.El abogado del pescador, Francisco Merino, anunció que luego de que se conozca el valor de lo encontrado en las aguas del Río Uruguay iniciará un proceso de reclamación de hallazgo.Se trata de una figura jurídica que, asegura, está prevista en el artículo 722 del Código Civil.", señala el texto del artículo 721. En el 722, se agrega: "Lo dispuesto en el artículo anterior es igualmente aplicable a los tesoros que se descubran en sitios de propiedad nacional".Merino aseguró que este hecho fue "absolutamente fortuito" y ya ha habido casos anteriores que van a utilizar como argumento para obtener una recompensa por haber hallado todos estos objetos.De todas formas, están estudiando la doctrina para poder realizar una demanda con la finalidad de lograr recompensas ya que es la primera vez que en el estudio han recibido un caso de estas características.Este caso puede demorar varios meses, según le adelantó a Marcelo Díaz. No obstante, Merino espera que varios de estos objetos puedan ir a un remate, si es que nadie los reclama en la Policía como un objeto robado. "El resultado del remate es lo que podríamos cobrar en una parte", comentó.