Rusia vetó resolución de ONU para investigar los ataques químicos en Siria

Rusia vetó este martes un proyecto de resolución de Naciones Unidas, presentado por Estados Unidos, para ampliar una investigación internacional sobre los ataques con químicos en Siria bajo el régimen de Bashar al Assad.



Se trata de la novena ocasión en la que Rusia utiliza su poder veto en el Consejo de Seguridad para bloquear una acción que afecte a su aliado sirio.



El veto ruso impidió la adopción de una resolución que recibió 11 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.



El mandato de los expertos no expira hasta el 16 de noviembre, por lo que el Consejo de Seguridad aún tiene margen para tratar de volver a aprobarlo. El mecanismo se creó con apoyo ruso, pero desde entonces Rusia ha protegido siempre a sus aliados de Damasco de posibles sanciones por la utilización de armas químicas.



Moscú había solicitado posponer el voto durante unos días, hasta que se conozca esta semana el informe de los expertos sobre el ataque químico del pasado abril en la localidad siria de Jan Shijún, pero no obtuvo respaldo suficiente. Mientras tanto, Washington y sus aliados insistían en la necesidad de renovar por un año el mandato del grupo de expertos antes de la publicación de ese informe, argumentando que el Kremlin se opondría a la extensión si el texto responsabiliza al régimen sirio



Finalmente, el texto se sometió a votación y obtuvo once votos a favor, dos abstenciones (de China y Kazajistán) y dos votos en contra, de Bolivia y Rusia, que tiene derecho de veto.