Joven suda sangre a través de los poros de la cara y manos.

Científicos italianos publicaron en la revista médica Canadian Medical Association Journal (CMAJ) el caso de una paciente de 21 años de edad que suda sangre a través de los poros de la cara y manos.Los médicos Roberto Maglie y Marzia Caproni escribieron en un artículo en la publicación canadiense que la joven sangra desde hace tres años por las palmas de las manos y la cara sin que sufra lesiones en la piel.La joven sufre hematohidrosis desde hace tres años. Todavía no pueden determinar las causas.Según los especialistas que la tratan, las hemorragias se producen sin ninguna razón obvia y a veces suceden mientras la paciente está dormida, mientras que en otras ocasiones es durante la práctica de ejercicio físico. Las hemorragias duran entre 1 y 5 minutos, señalan los expertos.Los episodios de sudar sangre provocaron que la joven "se aisle socialmente" y que haya desarrollado síntomas "consistentes como graves desórdenes depresivos y de pánico".Pero, más allá de tratar los problemas de ansiedad y depresión con medicamentos, las hemorragias no se detuvieron.Los médicos italianos diagnosticaron a la joven con una rara enfermedad denominada hematohidrosis, que consiste en la "descarga espontánea de sudor sanguíneo a través de piel intacta".Sin embargo, todavía no saben qué causa la hematohidrosis, aunque se especula que pueden ser enfermedades sistémicas, ejercicio y desórdenes psicogénicos.La joven está siendo tratada con propanolol, un fármaco que es utilizado para el tratamiento de la hipertensión, lo que permitió reducir, pero no eliminar, las hemorragias a través de la piel. (EFE)