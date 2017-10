Descubren un sótano secreto en la pensión del "monstruo de Austria"

Obreros de la construcción han descubierto un sótano oculto en la pensión que había dirigido durante años el tristemente célebre violador austriaco Josef Fritzl, cuyo caso estremeció al país y al mundo hace casi una década.En 2008, el ingeniero de 73 años fue acusado del secuestro y la violación de su hija, encerrada desde 1984 en un escondite insonorizado en el sótano de su casa en Amstetten, donde vivía con su esposa. El hombre empezó a abusar sexualmente de Elizabeth Fritzl desde que ella tenía 11 años, y desde los 18 años la mantuvo aislada. En los 24 años que duró el cautiverio, Josef Fritzl tuvo 7 hijos con Elizabeth De acuerdo con 'The Independent', ahora se descubrió que el violador construyó otro sótano secreto en la hospedaje Seestern, que se ubica en la localidad de Unterach am Mondsee y que el austríaco dirigió durante un tiempo junto a su esposa antes de mudarse a Amstetten en 1996. Los obreros que realizaban una inspección de rutina en el edificio hallaron una antesala con una escalera detrás de una pared improvisada que no conduce a ninguna parte.Por el momento se desconoce si la Policía investigará la vivienda. La prensa local señala que, sorprendentemente, el hospedaje nunca ha sido adecuadamente investigado, incluso tras descubrirse los delitos de Josef Fritzl. Fuente: (RT).-