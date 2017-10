Masiva marcha en Barcelona tras la intervención de Cataluña anunciada por Rajoy

En una clara señal de resistencia al anunciado cese del gobierno catalán que hizo el presidente Mariano Rajoy, miles de personas marcharon en Barcelona al grito de "no nos rendiremos" y con el clamor de "libertad" e "independencia" para el pueblo catalán.Con el presidente regional, Carles Puigdemont, y todo su equipo de gobierno, a la cabeza, la protesta desbordó el centro de la ciudad. Las estimaciones oficiales hablan de 450.000 asistentes. Puigdemont marchó sereno y sonriente, pese a que poco antes Rajoy advirtió que lo desplazaría.La reacción oficial del gobierno catalán se conocerá recién esta noche (a las 16 hora argentina), pero la marcha y la demostración de fuerza que implica parece toda una señal de resistencia a la decisión anunciada hoy por Rajoy con el acuerdo de los principales partidos de oposición."No tienen dignidad", "no nos vencerán", "no estamos dispuestos a acatar lo que diga el gobierno de Madrid", decían algunas de las pancartas.Fue la primera aparición pública de Puigdemont luego de que esta mediodía se anunciara la intención del gobierno de Madrid de "cesarlo" en sus funciones.El amenazado jefe regional no hizo declaraciones. Se lo vio tranquilo, por momentos sonriente y entonando las canciones de protesta que cantaban los manifestantes.La marcha fue originalmente convocada para "reclamar la libertad inmediata" de los dirigentes de las principales plataformas independentistas.Se trata de Jordi Sánchez y Jordi Couixat, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de la asociación independentista Omnium, que cumplen prisión condicional desde el pasado jueves, acusados de sedición por la Audiencia Nacional."Gracias compañeros, no cesen en la lucha", dijeron ambos en mensajes enviados desde prisión.Participantes en la marcha denunciaron la "violación a los derechos humanos" que, a su juicio, implica la anunciada intervención del gobierno regional así como la prisión de los dos activistas.La activación del artículo 155 fue detonante para potenciar la presencia de asistentes a la marcha. Eso incluye a personas y dirigentes que no quieren la independencia unilateral (DUI)."Esto es inaceptable. La intervención es un golpe a la democracia", dijo, por caso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.Al igual que otras figuras de la política soberanista catalana, presionó duramente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que retire su apoyo a "esta barbaridad" de la intervención de la autonomía catalana."No podemos entender cómo un partido que apoyó y trabajó por la recuperación de la democracia en España puede apoyar este atropello", dijo Colau.Se espera para esta noche la posición oficial del gobierno de Puigdemont.