Chico de 14 años dispara en escuela de Brasil y mata a dos compañeros

El chico está detenido

Bullying generador de violencia

La policía brasileña investiga las causas por detrás del tiroteo en una escuela privada de Goiania (centro-oeste), en la que este viernes un joven de 14 años abrió fuego en su salón de clases, dejando al menos dos muertos y cuatro heridos.El chico era víctima de "bullying" por parte de sus colegas, que lo apodaban de "apestoso" por supuestamente no usar desodorante, según relatos de estudiantes recogidos por la prensa local."En el recreo, sacó el arma de la mochila y comenzó a disparar, sin escoger ningún blanco. Entonces, todo el mundo salió corriendo", afirmó un testigo no identificado al portal de noticias G1.El joven autor de los disparos, de 14 años, estudia en esa escuela de clase media y se encuentra detenido, según dijo a la AFP una portavoz de la policía científica de Goiania, que lleva adelante las pericias.Las víctimas podrían tener entre 11 y 16 años de edad, añadió la misma fuente, frente a versiones contradictorias sobre las edades de los muertos y heridos.Según el agente Marcelo Granja, portavoz de la Policía Militar del estado - que también está actuando en el caso-, el muchacho "es hijo de un policía militar" y utilizó un arma de la corporación para realizar el ataque.Los investigadores están intentando determinar cómo el joven tuvo acceso al arma, dijo Granja en declaraciones a la TV Globo.La policía estaba interrogando al joven para intentar aclarar todos estos puntos, agregó una portavoz de la institución."Llama la atención" cómo el estudiante tuvo acceso al arma en casa y cómo consiguió luego entrar con ella a una escuela privada, subrayó Cássio Almeida de Rosa, integrante del Foro Brasileño de Seguridad Pública, dedicado al estudio de la violencia en Brasil.El bullying "es un factor generador de violencia, que a veces termina en casos extremos como lo que pasó hoy", añadió.Aunque no es tan común en las instituciones privadas, "la violencia juvenil infelizmente está presente en nuestra escuelas", aseguró el especialista.La tragedia se suma a un episodio reciente que horrorizó al país, en el que un vigilante de una guardería de niños en Minas Gerais (sudeste) prendió fuego intencionalmente a estudiantes y profesores, con un saldo de once muertos y más de 40 heridos.El tiroteo en Goiania despierta también el debate sobre el control de las armas en Brasil, en momentos en que el Congreso analiza una propuesta para flexibilizar el acceso a las armas.Con una tasa de 21,2 asesinatos con arma de fuego por cada 100.000 habitantes (el triple del promedio mundial, según la OMS), Brasil es el décimo país más peligroso para vivir, según el internacional "Mapa de la Violencia 2016", publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que analiza 100 naciones. AFP/NA.