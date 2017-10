Por qué Microsoft invierte en construir "casitas de árbol" para sus empleados

El pasado viernes, a través del blog corporativo, la empresa anunció que creó tres espacios de reuniones sobre la copa de árboles ubicados en sus cuarteles generales, en Redmond, Washington (EE.UU.).



Estas casas fueron construidas por Pete Nelson, el conductor del show Treehouse Masters, del canal de cable Animal Planet, durante el verano (boreal). Su construcción provocó rumores varios entre los empleados, de acuerdo a la compañía.



Las casas tienen mecedoras y chimeneas. A pesar de lo ameno del lugar, son espacios pensados para trabajar: tienen conexión a Wi-Fi y conectores para cargar las notebooks. Una de las casas hasta incluye una cafetería.

Los motivos

Una investigación científica encontró una conexión entre estar expuestos a los espacios verdes y el bienestar de las personas. La naturaleza "estimula las neuronas del cerebro dedicadas a la satisfacción, y esto redunda en una reducción del estrés, de la presión y la actividad del corazón, así como una mejora en las respuestas inmunológicas", escribió Eva M. Selhub, una médica de Harvard en el libro "Tu cerebro frente a la naturaleza" (Your brain on nature).



La exposición a la naturaleza incrementa los sentimientos positivos, la creatividad y el foco, y a la vez reduce la fatiga mental generada por las distintas tareas que un empleado tiene que realizar todos los días. Los bosques en particular, mencionan en el posteo corporativo, tienen un efecto particular en las personas. "Los árboles y las plantas segregan químicos aromáticos que impactan en nuestra cognición, estado mental y hasta en nuestro sistema inmunológico", expresó Selhub.



Infotechnology.