Tragedia en el fútbol: un arquero murió tras chocar con un compañero

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN



SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15 de octubre de 2017

Salió a buscar la pelota como había hechos miles de veces. Rápido de piernas, no dudó en tirarse al piso. Y aunque vio que Ramón Rodrigues, uno de sus compañeros, venía cerrando, igual se zambulló. El choque fue tremendo. En cuestión de segundos, el arquero comenzó a retorcerse de dolor. Y aunque no bien entraron los médicos parecía que se trataba de un golpe más, no lo fue: dos horas más tarde, ya en el Hospital General Regional de Lamongan, al que lo habían trasladado, Choirul Huda falleció. Sí, tras chocar con uno de sus compañeros. Una tragedia.Todo ocurrió en el partido que disputaron el Persela y el Semen Padang, de la Súper League de Indonesia. Y además de ser el arquero y el capitán del primero, Huda era una de las grandes figuras del fútbol asiático. Con 38 años ya no sólo se había convertido en un referente de su club, en el que jugaba desde hacía 18 años, más precisamente desde 1999, cuando debutó en Primera.Luego de que los médicos confirmaran la triste noticia, desde la cuenta oficial de Twitter del club se la hicieron saber a los hinchas. "Adiós Huda, una leyenda real del Parsela", se leyó, y acompañaron una foto del arquero con la clásica cinta negra en señal de luto.Si bien nadie se imaginó un desenlace así (de hecho Huda se lastimó a los 44 minutos del primer tiempo y el segundo período se disputó con total normalidad), el golpe fue muy serio. Y así lo constataron los médicos que lo atendieron en el Hospital General Regional de Lamongan."Cuando lo trajeron todavía respiraba, pero alrededor de las 5 de la tarde su cuerpo ya estaba sin vida producto de un fuerte golpe que perjudicó su cabeza y la parte posterior del cuello", explicó el doctor Zaki Mubarok.Mientras sus compañeros se iban acercando al hospital para ver cómo estaba el arquero, Aji Santoso, el presidente del Parsela, los recibió y les contó el trágico final. "Es un momento de muchísimo dolor. Huda era un emblema de todos. Toda su carrera la había hecho en este club y no tengo dudas de que lo vamos a extrañar", contó el dirigente.