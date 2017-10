España presiona a Cataluña y da tiempo hasta jueves para evitar una intervención

Ese día vence el segundo plazo que el Ejecutivo español le dio al líder secesionista para revocar la declaración de independencia, en caso de que se hubiese producido, y volver a la legalidad. "Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado", aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo, al valorar la carta que Puigdemont envió a Rajoy.



En su misiva, enviada poco antes de que venciera el primer plazo del ultimátum del Ejecutivo central, que le urgió que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña o no, Puigdemont mantuvo su ambigüedad adjuntando su intervención del 10 de octubre en el parlamento regional, y ofreció abrir una negociación durante dos meses para llegar a una "solución acordada".



Durante su intervención parlamentaria, el líder secesionista dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió la suspensión de esa decisión para abrir una negociación con el Ejecutivo.



Ahora reitera que esa suspensión del "mandato político" surgido de las urnas en el referendo del 1 de octubre, que fue favorable a la secesión, demuestra la "firme voluntad" de su gobierno "de encontrar la solución y no el enfrentamiento". "No resulta creíble para nadie que el señor Puigdemont haga un llamado al diálogo al gobierno cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán, y ha hecho una política de hechos consumados", dijo Sáenz de Santamaría.



"Invitamos al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país. Tiene una última gran oportunidad de dialogar. Nada le niega el diálogo, pero este tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad, y en donde reside la soberanía, en el Congreso de los Diputados", añadió la vicepresidenta.

Asimismo, Sáenz de Santamaría advirtió a Puigdemont que "está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos". "El plazo que ahora nos marca es el del jueves a las 10 de la mañana", remarcó.



En ese sentido, la vicepresidenta no quiso adelantar ninguna de las medidas excepcionales que adoptaría el gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución española, pero aclaró que, contrariamente a lo que dijo Puigdemont, no se "suspenderá la autonomía".



"El artículo 155 no es para suspender el autogobierno, es para que el autogobierno se ejecute de acuerdo con la legalidad", dijo Sáenz de Santamaría, quien al inicio de su intervención informó que Rajoy lo dejó claro en su repuesta, también por carta, a Puigdemont. El jefe del gobierno español lamenta "profundamente" que no haya contestado al requerimiento que se le efectuó, y le advierte que él "es el único responsable de la aplicación de la Constitución".