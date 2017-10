Irán podría abandonar acuerdo nuclear ante eventuales sanciones de EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, anunció que Teherán considerará la posibilidad de retirarse del Plan Integral de Acción Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), en caso de que EE.UU. trate de restablecer las sanciones contra la República Islámica que fueron levantadas con la firma del histórico acuerdo nuclear firmado en el 2015, informa la agencia Bloomberg.



"Si Irán siente en cualquier momento que las acciones tomadas por la otra parte (Washington), relacionadas con el levantamiento de sanciones, no son suficientes para la República Islámica, entonces estudiaremos una serie de opciones y una de ellas será la salida del acuerdo nuclear", dijo Zarif.



Este 13 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no certificará el JCPOA suscrito entre Teherán y el Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido- y Alemania), y prometió que Washington impondrá nuevas sanciones contra el país persa.



Pero el ministro de Exteriores iraní, advirtió que si la nación norteamericana vuelve a imponer sanciones contra Teherán, particularmente en sectores vitales de la economía iraní como el petrolero y la aviación, la República Islámica estará "en su pleno derecho" de retirarse de ese pacto.



En otra entrevista concedida a la CBS News, Zarif dijo que la decisión de Trump de no certificar el JCPOA no ha hecho más que dañar la credibilidad de EE.UU. "Nadie más confiará en que alguna Administración estadounidense se comprometa a respetar una negociación a largo plazo, porque de ahora en adelante la duración de todo compromiso con cualquier Administración de EE.UU. sería solo por el resto del mandato de su presidente", aseveró el jefe de la diplomacia iraní.



Aunque en esa entrevista, el ministro aseguró que Irán no se retirará del pacto, ya que el apoyo de la mayoría de las partes firmantes permitirá que el trabajo siga adelante. De hecho, Rusia, China, Francia, el Reino Unido, Alemania y la Unión Europea respaldan el JCPOA y han aclarado que los términos de ese acuerdo no pueden ser renegociados o anulados por un solo país, debido a que el histórico convenio nuclear iraní no es bilateral.



Además el Departamento de Tesoro de EE.UU. incluyó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la organización militar estatal más grande del país, en su lista de sanciones por su "apoyo al terrorismo".

La decisión de Donald Trump de no certificar el Plan Integral de Acción Conjunto, significa que el Congreso de EE.UU. dispone de 60 días para decidir si se vuelven a imponer sanciones a Irán, suspendidas tras la firma del acuerdo nuclear.