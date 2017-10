Cuba fustigó el "imperialismo" de Estados Unidos

Presente en medio de una multitud de unas 70.000 personas reunidas para la ocasión en Santa Clara (centro), el presidente Raúl Castro dejó el honor de pronunciar el discurso central del acto a su primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel."Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia y no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos", dijo ante la multitud Díaz-Canel, de 57 años y probable sucesor de Castro en la presidencia de Cuba en febrero próximo.El vicepresidente también recordó una advertencia de Guevara: "No se puede confiar en el imperialismo, menos, ni tantito así, nada", dijo.Las declaraciones de Díaz-Canel llegan luego de que el viernes el presidente estadounidense Donald Trump dijera que no levantará "sanciones contra el régimen de Cuba hasta que haya total libertad política para el pueblo cubano", y en medio de crecientes tensiones entre La Habana y Washington."Los cambios necesarios en Cuba los está decidiendo soberanamente el pueblo cubano", replicó Díaz-Canel.También denunció que "Estados Unidos lanza constantes amenazas y aplica injustas sanciones" contra Venezuela, por lo que reiteró "la solidaridad incondicional de Cuba al pueblo bolivariano y chavista".El homenaje se realizó en Santa Clara, 300 km al este de La Habana, pues esta ciudad adoptó al rebelde argentino-cubano tras la batalla que capitaneó allí Guevara en diciembre de 1958, marcando el derrumbe de la tiranía de Fulgencio Batista y el triunfo de Fidel Castro el 1 de enero de 1959.Artistas declamaron poemas y entonaron canciones en la ceremonia de apenas una hora de duración.Es el primer homenaje al Che en Cuba sin Fidel Castro, su jefe y amigo, quien murió en noviembre pasado y que en 1967 instituyó el 8 de octubre como el día del "Guerrillero Heroico" y convirtió al Che en símbolo del "hombre nuevo", que ambos intentaron forjar.Una comitiva oficial cubana partió también el sábado hacia Bolivia, donde se realizará una serie de actos conmemorativos, con el apoyo y participación del presidente Evo Morales.Morales realizó este domingo una peregrinación hasta la población boliviana de La Higuera, donde fue ejecutado Guevara, y depositó una ofrenda floral en el lugar.El mandatario boliviano indicó que aunque la era de las revoluciones armadas pasó, la lucha por la justicia e igualdad "sigue y seguirá mientras existan el capitalismo y el imperialismo"."Ahora estamos enfrentando también las intenciones del señor presidente de los Estados Unidos y el Che nos dio la enseñanza desde que comenzó este proceso revolucionario en México: al imperialismo le decimos ni un tantito así", dijo a la AFP Félix Rodríguez, un exguerrillero de la Sierra Maestra.Entre los asistentes también estaba Luis Monteagudo, un mestizo delgado de 79 años que combatió a las órdenes de Guevara en el Congo.Con una camiseta blanca y una imagen del Che en rojo, un emocionado Monteagudo aseguró que para él "el Che sigue vivo por su vida, por su obra y por su ejemplo".Varios turistas asistieron a la ceremonia, en momentos en que la isla es cuestionada como destino seguro, debido a las denuncias de Washington sobre lesiones sufridas por una veintena de sus diplomáticos en La Habana por "ataques" contra su salud."Algunos voceros y medios de comunicación se prestan para propagar insólitas patrañas, sin evidencia alguna, con el perverso propósito de desacreditar la impecable actuación de nuestro país, universalmente considerado como un destino seguro para visitantes extranjeros, incluidos los estadounidenses", denunció Díaz-Canel.Nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, Guevara fue un inquieto joven de familia burguesa que estudió medicina y protagonizó un histórico viaje en moto por Sudamérica con su amigo Alberto Granados.Era fotógrafo ambulante en México cuando conoció a Fidel Castro en 1956, que preparaba la expedición del Granma en la cual se enroló.Ministro de Industrias y presidente del Banco Nacional tras el triunfo de Fidel, Guevara se casó con Aleida March y tuvo cuatro hijos.A medio siglo de su muerte, Cuba apuntala este domingo el símbolo, inmortalizado en una imagen de Alberto Korda, una de las más publicadas en la historia mundial de la fotografía.AFP/NA.