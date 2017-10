Contra Trump: Jugadores de fútbol americano arrodillados durante el himno

Ordenados en fila y de rodillas en el campo de juego durante el himno estadounidense. Esta vez los protagonistas de la protesta contra Donald Trump fueron una docena de jugadores de San Francisco 49ers, un equipo de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), antes del choque contra los Colts que se disputó en Indianápolis. En una de las tribunas se encontraba el vicepresidente Mike Pence, quien ante la acción decidió molesto abandonar el estadio y perderse el juego.



Pence publicó en su cuenta de Twitter una fotografía al lado de su esposa y dijo que estaban "orgullosos de levantarse - con nuestros @Colts - por nuestros soldados, bandera e Himno Nacional". En otros mensajes, el republicano también dijo que "mientras todo mundo tiene derecho a defender su opinión, no me parece que sea mucho pedirle a la NFL que respeto nuestra bandera e Himno Nacional".



"Ahora más que nunca deberíamos manifestarnos por nuestra bandera y todo lo que nos une. . . mientras otros estadounidenses están inspirando a nuestra nación con su coraje, decisión y resiliencia", sostuvo.



La Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence en el que el vicepresidente señaló que los estadounidenses deberían realizar una marcha en defensa de la bandera. El presidente Donald Trump tuiteó: "Le pedí a @VP Pence que abandonara el estadio si algún jugador se arrodillaba, faltándole el respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen".



El ex gobernador de Indiana acudió para presenciar la ceremonia de retiro del número del ex quarterback de los Colts, Peyton Manning. En la previa al juego se sacó fotos con los espectadores y expresó sus expectativas por el partido ya que es un aficionado a los deportes. Sin embargo, esta vez se quedó con las ganas de disfrutarlo. Se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal desde que asumió el cargo en enero. En mayo fue a la carrera de las 500 millas de Indianápolis 500, una tradición familiar.



Luego de que el presidente Trump pidiera a las franquicias de la NFL echar a los jugadores que se arrodillaran en el himno como forma de protesta, muchos se sumaron a la acción en solidaridad con sus compañeros apoyando la rodilla en el suelo, entrelazando los brazos o quedándose en el vestuario mientras suena el himno.



Esta forma de protesta arrancó hace un año como una expresión contra el maltrato policial a las minorías.

Fuente: Clarín