El huracán Nate llegó a EE.UU tras dejar al menos 31 muertos en Centroamérica

Tal como se preveía, el huracán Nate tocó tierra en Estados Unidos este sábado por la noche. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), indicó que el ciclón ingresó por la desembocadura del río Mississippi en el sureste del estado de Louisiana.



El huracán, que golpeó con categoría 1, avanza con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y se desplaza en dirección al norte a 31 kilómetros por hora.



Nate causó extensas inundaciones en decenas de muertos en Centroamérica, luego de una serie de mortíferos ciclones que azotaron las islas del Caribe, México y el sureste de Estados Unidos, en una temporada de huracanes inusualmente frecuentes.



Nueva Orleans, devastada por el huracán Katrina en 2005, que dejó centenares de muertos, y otras ciudades ubicadas en la costa del Golfo de Estados Unidos está bajo advertencia.



El presidente Donald Trump ya había emitido una declaración de emergencia que permitirá liberar ayuda federal para mitigar el impacto de la tormenta.



El NHC estima que las inundaciones provocadas por el huracán puedan superar los 3 metros en algunas zonas y advirtió de "una peligrosa marejada ciclónica".



Nueva Orleans había emitido un toque de queda obligatorio a partir de las 18:00 locales (23:00 GMT) y había ordenado la evacuación de algunas zonas. Pero poco después se revirtieron estas medidas ya que el huracán pasó, por el momento, lejos de la ciudad.



"Nuestra peor amenaza no es necesariamente la lluvia, sino fuertes vientos y oleajes", dijo el alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu.



En tanto, en México, donde no esperaban el impacto directo de la tormenta pero sí que dejara fuertes precipitaciones, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, suspendió las clases a partir del viernes y pidió "no bajar la guardia".



Luis Felipe Puente, coordinador mexicano de Protección Civil, también recomendó "evitar realizar actividades acuáticas, turísticas y recreativas" en el turístico Quintana Roo.



Devastador paso por Centroamérica



Costa Rica, Nicaragua y Honduras, los países más golpeados por Nate, cuando aún era tormenta tropical, comenzaban a evaluar los daños cuando las lluvias parecían dar una tregua.



El ciclón dejó 13 muertos en Nicaragua -entre ellos un menor de 16 años-, 10 en Costa Rica y tres en Honduras, según autoridades.



Además, en Costa Rica, los cuerpos de socorro buscaban a más de 30 desaparecidos.



El Salvador registró a su vez el viernes dos víctimas fatales como consecuencia de Nate, una persona que quedó sepultada en un derrumbe y otra arrastrada por un río.



Mientras, comunidades de Costa Rica y Nicaragua continúan aisladas por la destrucción de puentes, inundación de carreteras, ríos desbordados y deslaves que arrasaron casas y caminos.



"Nos sacaron los bomberos porque estábamos ahogándonos, vivimos a orillas del río (Ochomogo). Gracias a Dios que nos ayudaron. El río se llenó y se llevó la casa, los chanchos, las gallinas, se llevó todo", dijo a AFP Bonavide Velázquez, una mujer de 60 años en el departamento sureño de Rivas, Nicaragua.



"Salimos por nuestros medios, con mis hijos y nieto, esto es lo poco que pudimos rescatar en la madrugada cuando se nos inundó la casa" por la crecida de un río, dijo Abarca, mostrando una mesa y algunos electrodomésticos.



Fuerte temporada



El sureste de Estados Unidos fue duramente golpeado en agosto por dos huracanes: Harvey, que provocó más de 70 muertos y considerables daños materiales, e Irma, que tras pasar por las Antillas alcanzó la categoría 5 y provocó 12 muertos en Florida.



Otra poderosa tormenta, el huracán María, devastó el Caribe a fines de septiembre, incluyendo a Dominica y Puerto Rico.



Contrario a Harvey, que dejó cantidades récord de lluvias sobre Texas por una semana, el pasaje de Nate se espera que sea más rápido.



Sin embargo, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, advirtió que también podría causar daños: "A cualquiera que esté en zonas bajas? le estamos urgiendo a prepararse ahora", dijo.



Mientras en el vecino Mississipi se formaban filas en estaciones de gasolina, en áreas que podrían ser alcanzadas por Nate.