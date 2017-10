Vargas Llosa: "Ninguna conjura independentista destruirá la democracia"

Internacionales Miles de personas marchan en Barcelona contra la independencia de Cataluña

El escritor Mario Vargas Llosa aseguró que la manifestación convocada este domingo en Barcelona a favor de la unidad de España es "la mejor demostración" de que hay un sector "muy amplio de catalanes" que no se sienten representados por los independentistas."El nacionalismo ha llenado la historia de guerras, estamos aquí para pararlo. De todas las pasiones humanas ninguna ha causado tantos estragos como el nacionalismo", indicó durante su discurso."Queremos que Cataluña vuelva a ser la capital cultural de España como era cuando yo vine a vivir aquí", dijo el escritor, que vivió en la capital catalana en los años 1970.El premio Nobel de Literatura resaltó el apoyo ofrecido a la población que no está a favor de la independencia de la región. "Venimos a decirle a los catalanes que no están solos. La democracia española está aquí para quedarse y ninguna conjura independentista la destruirá", afirmó desde el estrado principal, ante cientos de miles de personas que llenaron la ciudad de banderas españolas."Hay un sector muy amplio de catalanes que no quieren el golpe de Estado que está propiciando el Govern (Gobierno catalán) y que, por el contrario, piensan que España y Cataluña están unidas desde hace cinco siglos y que nadie ni nada podrá separarlos", agregó en declaraciones a Televisión Española.El escritor peruano, también con nacionalidad española, participó en la multitudinaria concentración convocada en Barcelona en defensa de la ciudad de España, a dos días de celebrarse el pleno en el Parlamento de Cataluña en el que se podría declarar unilateralmente la independencia. Los organizadores cifraron la asistencia en 950.000 personas, pero la Guardia Urbana reportó 350.000 presentes.Vargas Llosa cerró su participación con una arenga: "Viva la libertad. Visca Catalunya. Viva España".