Un peluquero se tiró al piso para atender a un nene autista

Fauve Lafreniere compartió en las redes sociales una imagen de su hijo Wyatt de 7 años tirado en el piso junto a su peluquero, Francis Jacob.El pequeño Wyatt es autista y su mamá quiso compartir con el mundo la relación que supo crear junto a Francis, el peluquero que todos los meses dedica con paciencia y amor su tiempo para cortarle el pelo al niño.La imagen recorrió las redes sociales y se volvió viral. Es que no es muy común ver a un peluquero tirado en el piso para atender a uno de sus clientes.Según explicó en una entrevista, Francis atiende al pequeño desde hace poco más de dos años. "No le gusta estar sentado en la silla. A veces le corto el pelo parado, otro sentado, o en el regazo de su mamá y a veces también en el piso".Francis sabe que no le queda otra que seguirlo."Lo único que quiero es que Wyatt esté lo más cómodo posible.Su mamá asegura que fue una bendición encontrar a Francis. Antes, era una misión imposible cortarle el pelo al pequeño. "Es un héroe de todos los días"."Es fantástico, cuando llegamos a la peluquería recibe a Wyatt como a un amigo y el chiquito está fascinado. Hace todo lo posible para que esté cómodo. No creía que fuera posible antes de encontrar este lugar", comentó Fauve.