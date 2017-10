Tiene 82 años y pasa noches abrazando a bebés prematuros para que no estén solos

David Deutchman, un jubilado de 82 años que trabajaba en marketing, dejó el frío de los números y da todo su calor a los bebés internados en terapia intensiva neonatal de un hospital de Atlanta.La labor de David es simple: abraza a los bebes que necesitan calor y comodidad cuando sus familias no pueden estar con ellos.Desde hace 12 años David va dos veces por semana al hospital, donde lo llaman "abuelo ICU", nombre que llevan las salas de unidades intensivas en inglés.Su historia llegó a las redes sociales por el relato que una madre con un hijo prematuro hizo en las redes sociales.Un día en que había dejado a su bebé recién nacido en el hospital para ir a asistir por un rato a su hija mayor, esta mujer se encontró con una escena que la conmovió: el "abuelo" David sostenía al pequeño Logan, que dormía en sus brazos.La mamá de Logan les sacó una foto y la historia tuvo más de 65 mil compartidos y más de 145 mil likes en la página oficial del hospital para niños de Atlanta. "Es muy gratificante no sólo porque los bebes lloran y vos podés ayudarlos a que dejen de llorar", dijo David a la revista People. Y agregó: "Hay muchos beneficios de esa conexión de ser sostenido, como cuando un recién nacido pone su cara contra el latido de tu corazón. Llegué a amarlo, pero no sólo por esa interacción con los bebés, sino por toda la atmósfera del hospital".Es que David no sólo ayuda a los recién nacidos, también se asegura que las madres tengan apoyo cuando lo necesitan. "Hablo con las madres y a veces agarro sus manos, porque sostenerle la mano a una madre es tan importante como sostener un bebe", dijo. "Estos padres tienen mucho estrés. Tener a alguien que les diga que pueden ir a desayunar y asegurarles que alguien va a estar con su recién nacido significa mucho para ellos. Es importante".