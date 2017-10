Policía de Las Vegas cree que el autor del tiroteo no actuó solo

Stephen Paddock disparó el domingo pasado desde el piso 32 del Mandalay Bay contra una multitud que asistía a un concierto en las inmediaciones, mató a 59 personas, hirió a casi 500 y luego se suicidó. La Policía encontró 23 armas, entre ellas rifles de asalto, en la habitación del hotel, y otras 24 en dos residencias del atacante, en Mesquite y Reno, ambas en el estado de Nevada, según la última información dada por la policía local.



Los investigadores evalúan la posibilidad de que el autor de la masacre de Las Vegas, Stephen Paddock, hubiese planificado otros ataques, incluyendo con coches-bomba, escribió la prensa norteamericana.coches-bomba, escribió la prensa norteamericana.



Además, las autoridades de Las Vegas destacaron que Paddock, un hombre blanco de 64 años que estaba jubilado, tenía en su auto 22 kilos de explosivos y cerca de 1.600 balas.



"¿Creen que todo eso lo consiguió por sí solo?", se preguntó el comisario del condado, Joe Lombardo, en conferencia de prensa. "Hay que asumir que, en algún momento, debió de contar con ayuda", agregó, citado por la agencia de noticias EFE.



"Es preocupante que este individuo fuera capaz de mover esa cantidad de material a una habitación sin ayuda. Es preocupante pensar en la cantidad de material que tenía en ambas residencias", insistió.



En ese sentido, fuentes de la investigación revelaron que están tras la pista de una misteriosa mujer que fue vista junto a Paddock en los días previos a la noche del domingo, según la cadena de noticias ABC.



La intención de los investigadores es determinar si esta mujer, de la que aún no se sabe nada, tenía idea de los planes de Paddock o las razones que motivaron el ataque.



"Lo que sabemos es que Paddock era un hombre que pasó décadas adquiriendo armas y munición, y llevó una vida secreta que nunca será completamente entendida", indicó Lombardo, sin dar detalles concretos sobre esta supuesta vida secreta del jubilado.



Las autoridades creen que algo debió ocurrirle a Paddock entre octubre de 2016 y el mes pasado, un período en el que compró 33 armas de fuego, la mayoría rifles.



La Policía recalcó que el ataque fue "premeditado" y "cautelosamente planificado".



Según Lombardo, está claro que Paddock planeaba escapar después de disparar ráfagas de tiros y herir a un guardia que llegó junto a la policía hasta la puerta de su habitación del hotel tras la masacre.



"Estaba haciendo todo lo posible por ver cómo podía huir", afirmó el comisario sin entrar en detalles ni explicar por qué se suicidó.



El primero en ubicar el lugar desde el que provenían los disparos fue un guardia de seguridad del hotel, Jesús Campos, quien estaba desarmado y recibió un disparo en una pierna a través de la puerta.



"Fue un milagro que sobreviviera", reconoció Lombardo, quien detalló que disparó al menos 200 veces.



La otra gran línea de investigación está centrada en Marilou Danley, novia de Paddock de 62 años, quien ayer llegó de vuelta al país, tras dos semanas en Filipinas y Hong Kong.



Danley, una filipina con ciudadanía australiana que vivía con Paddock desde hacía años, afirmó ayer que nunca se le pasó por la cabeza que su pareja pudiera llevar a cabo una acción como esa.



"Él nunca me dijo nada, ni tomó ninguna acción de la que yo fuera consciente, que yo entendiera, como una advertencia de que algo horrible como esto pudiera suceder", señaló la mujer, quien se comprometió a colaborar con la investigación.



Cuando ocurrió el tiroteo, Danley estaba fuera de Estados Unidos.



Había viajado a Filipinas porque Paddock le compró un pasaje de avión para visitar a su familia allí y, a su llegada, él le hizo una transferencia de 100.000 dólares para ayudarla a comprar una casa.



"Yo estaba agradecida, pero, honestamente, estaba preocupada de que fuera una forma de romper conmigo. Primero por el inesperado viaje a casa y luego por el dinero", contó la mujer, quien repudió la masacre y hasta ahora no dio detalles que permitan explicar por qué un jubilado de 64 años sin antecedentes penales ni historial de violencia decidió cometer una de las peores masacres de los últimos tiempos en Estados Unidos.