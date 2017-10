Habló la novia del tirador de Las Vegas: "Él era cariñoso y tranquilo"

Marilou Danley, la novia de 62 años del asesino de Las Vegas, fue ayer interrogada todo el día por las autoridades para intentar desentrañar el gran enigma tras la matanza del domingo, que dejó 58 muertos y más de 500 heridos: ¿Cuál fue el motivo por el que Stephen Paddock, un contador jubilado de 64 años, que no tenía ni siquiera una multa de tránsito, planeó meticulosamente y cometió semejante masacre en un concierto de música country? ¿Cómo pudo acopiar durante un año un arsenal de 49 rifles y pistolas y miles de municiones sin que nadie se preguntara por qué o para qué?Luego de una primera jornada de interrogatorio, a través de su abogado, Danley emitió por la tarde un prolijo comunicado en el que señaló: "(Paddock) nunca me dijo nada o hizo alguna acción que me alertara que algo horrible como esto pudiera pasar". Dijo que amaba a su novio y que era un "hombre bondadoso, cariñoso y tranquilo", algo que contrasta enormemente con el paisaje que se encontró en la habitación del hotel Mandalay desde donde Paddock atacó a la multitud, retratado en varias fotografías que mostraban 23 rifles de asalto, pistolas y plataformas de tiro.Danley nació en Filipinas y posee ciudadanía australiana. Se radicó en Estados Unidos unos 20 años atrás para trabajar como camarera en un casino, donde conoció a Paddock. Vivía con él en una casa de dos habitaciones en un coqueto barrio cerrado para jubilados en Mesquite, una pequeña localidad de Nevada, a 138 km de Las Vegas.Ella estaba afuera del país desde hace un mes y ha sido declarada una "persona de interés" por las autoridades que buscan pistas en un caso marcado hasta ahora por la falta de respuestas. Viajó primero a Tokio y el 15 de septiembre voló en Japan Airlines rumbo a Manila. Estuvo allí todo el tiempo, con un breve viaje en el medio a Hong Kong. En su comunicado, Danley dijo que Paddock le había regalado el pasaje para que pudiera ir a visitar a su familia.Las autoridades revelaron que Paddock había transferido el mes pasado 100.000 dólares a una cuenta en Filipinas pero no habían podido identificar a quién había sido dirigido el pago.Danley reconoció que ese dinero fue para ella, y que su novio se lo había girado para ayudarla a comprar una casa para ella y su familia en Filipinas. "Le agradecí, pero honestamente estaba preocupada porque ese inesperado viaje, y luego el dinero, era una manera de romper conmigo", señaló. "Nunca se me ocurrió que estuviera planeando algún acto de violencia contra nadie".Más allá de las declaraciones de Danley, el vicedirector del FBI, Andrew McCabe, contó ayer que están trabajando a contrarreloj para "reconstruir la vida, la personalidad, los patrones de actividad del individuo y de todos los que se lo hayan cruzado en los días y semanas previos a este evento horrible". Y señaló las dificultades del caso: "Paddock era una persona que no estaba en nuestro radar ni en el radar de nadie" hasta que cometió la masacre. "Por eso hay un gran desafío y mucho trabajo de detectives para intentar reunir de nuevo las piezas luego de los hechos" del domingo.Cuando le preguntaron qué llevó a Paddock a disparar cientos de balas contra una multitud, McCabe reconoció que aún no lo saben y destacó que su perfil no es el del típico atacante."Este individuo y este ataque no dejaron el tipo de huellas fácilmente accesibles que solemos encontrar después de un ataque masivo", agregó.Hasta ahora se sabe que Paddock era un jubilado de 64 años sin antecedentes penales ni una historia de violencia física. Era un jugador habitual, que ganaba y perdía decenas de miles de dólares al póker de Las Vegas. Había trabajado como contador, en el Servicio de Impuestos del Estado, como contratista de logística para el Departamento de Defensa y había ganado mucho dinero como inversor de proyectos inmobiliarios multimillonarios.Su familia no lo recuerda como un fanático de las armas, pero el domingo pasado a la noche, cuando se suicidó después de la matanza, la Policía encontró 23 armas en su habitación de hotel, 19 más en la casa en la que vivía con Danley y otras 7 en otra propiedad que tenía en la ciudad de Reno. También hallaron nitrato de amonio, un fertilizante que puede servir para preparar bombas, en su automóvil.Una de las grandes incógnitas, sobre todo tras la declaración de Danley, es cómo ella no se dio cuenta que su pareja acumulaba tamaño arsenal. Las autoridades informaron que Paddock compra armas legalmente desde 1982, pero que sólo en el último año había adquirido 33.Las hermanas de Danley, que viven en Australia, contaron a un canal local que seguramente Paddock le había pagado el pasaje a su novia para alejarla de lugar del crimen y que ella era "una buena persona".Fuente: Clarín.