Yahoo admitió que hackearon todas sus cuentas de correo

Yahoo triplicó el martes lo que ya era el mayor ciberataque de la historia, al informar que afectó a 3.000 millones de sus usuarios, y no los 1.000 millones que se dieron a conocer originalmente a finales del año pasado.



Según publica el diario El País, de España, esto significa que la totalidad de las cuentas de Yahoo fueron hackeadas.



La compañía informó que está notificando a las cuentas de usuarios adicionales que resultaron afectadas por el robo de datos de agosto de 2013. La compañía reveló inicialmente el ciberataque en diciembre pasado.



Después de que Verizon adquiriera la compañía en junio, Yahoo dijo que obtuvo nueva inteligencia mientras investigaba el ciberataque con ayuda de expertos forenses externos.

Indicó que la información robada de sus clientes no incluía las contraseñas en texto claro, datos de tarjetas de pago o de cuentas bancarias.



"Es importante destacar que, en relación con el anuncio del robo de agosto de 2013, Yahoo tomó medidas para proteger todas las cuentas. La compañía pidió a todos los usuarios que no lo hubieran hecho, que cambiasen sus contraseñas por otra diferente después de la fecha del ataque. Yahoo invalidó las preguntas de seguridad que estaba sin cifras para que no se pudieran entrar en las cuentas", dijeron desde la empresa.