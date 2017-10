EE.UU expulsó a 15 diplomáticos de la Embajada cubana en Washington

EE.UU. ordenó la salida de 15 diplomáticos de la Embajada cubana en Washington en siete días, según el Departamento de Estado norteamericano.



La medida se activa después de que EE.UU. decidiera reducir en similares términos su propio personal en la Embajada estadounidense en La Habana, en respuesta a los misteriosos problemas de salud que padecen los diplomáticos que sirven en la isla caribeña.



Un funcionario del Departamento de Estado explicó a los periodistas que EE.UU. está "expulsando" a los diplomáticos cubanos, pero no los declara "personas no gratas". Esta designación les impediría volver.



A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, detalló que la medida se debe al deseo de "asegurar la equidad" entre EE.UU. y Cuba, y a que La Habana "no tomó las medidas apropiadas para proteger a nuestros diplomáticos".



Tillerson enfatizó que Washington mantiene relaciones diplomáticas y cooperará con Cuba mientras continúe la investigación.



Sin embargo, anticipó que su decisión de retirar el 60% de los diplomáticos estadounidenses de la Embajada en La Habana seguirá en vigor hasta que Cuba pueda asegurar que los diplomáticos estadounidenses estén a salvo.



Estados Unidos asegura que al menos 21 de sus diplomáticos han sufrido "ataques acústicos", que en algunos casos han provocado ligeras lesiones cerebrales traumáticas y pérdida permanente de audición.



Sin embargo, los investigadores estadounidenses aún no saben qué o quién está detrás de los supuestos ataques.



Por su parte, el Ministerio cubano de Exteriores calificó de "precipitada" la decisión estadounidense de recortar su personal diplomático en la isla, medidas que ?adelantó? solo perjudican la relación bilateral.