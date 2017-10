Masacre en EEUU: El caso del enfermero que murió para salvar a su esposa

Internacionales Los casinos en Las Vegas no paran a pesar de la masacre

Comenzaron a identificarse las primeras víctimas de la masacre de Las Vegas, que tuvo hasta el momento 59 muertos y 527 heridos. Y empezaron a conocerse sus rostros, sus historias y los terribles detalles del momento de sus asesinatos.Heather, la esposa de Sonny Melton, relató a la cadena WSMV que él murió salvándole la vida: "Él me salvó la vida. Me agarró y comenzó a correr cuando sentí que le dispararon en la espalda ". Ella es cirujana y él era enfermero. Agregó: "Quiero que todos sepan que era un hombre bondadoso y cariñoso, pero en este momento apenas puedo respirar".Denise Salmon, de 50 años, fue una de las 59 personas asesinadas en Las Vegas. En la imagen, junto a su esposo Tony Burditus, minutos antes de que el atacante abriera fuego desde el hotel. (Facebook)Jenny Parks, madre de dos hijos y maestra de jardín de infantes en California, fue otra de las víctimas de la masacre de las Vegas. Su tía, Rhonda Boyle, escribió en Facebook: "Es un día triste para mí y mi familia: mi sobrina fue asesinada. Por favor recen por mí y por mi familia, ella era una mujer dulce y una buena madre".Jordan Mclldoon, de 23 años, murió en los brazos de otra asistente al festival. "Amigos y familia, estoy bien. Estoy fuera de los terrenos del festival. No tenemos permiso para ir a ninguna parte. ¡Estoy con un joven que murió en mis brazos! RIP Jordan McIldoon, ¡No puedo creer que esto haya ocurrido!", escribió Heather Gooze en Facebook.Jordan era aprendiz de mecánico e iba a asistir a una escuela de comercio. "Solo tuvimos un hijo, no sabemos qué hacer", dijeron sus padres. Su abuelo agregó: "Es un hecho terrible, terrible para todos".Quinton Robbins tenía 20 años. Su tía Kilee Wells Sanders confirmó su muerte en Facebook y describió a su sobrino como "el alma más amable y cariñosa"."Todos los que lo conocían lo amaban. Su risa contagiosa y su sonrisa. Era realmente una persona asombrosa". Robbins había estudiado en la Universidad de Nevada-Las Vegas.Rhonda Lerocque había ido al concierto con su hija de 6 años, su marido Jason y su suegro. Este último acababa de llevar a la niña a su hogar cuando comenzaron los disparos, Ella, Rhonda, murió al instante. Le pegaron un disparo en la cabeza. Era fanática de la música country.Susan Smith tenía 53 años. También era fanática de la música country. Trabajó tres años en la Vista Elementary School. "Era maravillosa. Tenía un gran sentido del humor", afirmaron sobre ella.John Phippen, de Santa Clarita, California, estaba en el concierto con su hijo Travis -un médico- cuando fue asesinado a tiros. Travis, quien recibió un disparo en el hombro, pudo ayudar a otros asistentes, pero no pudo hacerlo con su padre. "Tenía una sonrisa que iluminaría una habitación", dijo su amigo Thomas.La ex porrista Angie Gómez, graduada en Riverside Polytechnic HS, en California, está entre las 59 víctimas de la masacre. (Facebook).Adrian Murfitt, de Anchorage, también murió en el concierto. Lo confirmó su amigo Brian MacKinnon, quien asistió al festival con él: "Fue una de las personas más felices que conocí" (Facebook).Sandy Casey, de 35 años, y víctima de la matanza de Las Vegas, era maestra de educación especial en el sur de California. (Facebook)Melissa Ramírez se graduó de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. También fue asesinada en el tiroteo.El autor de la masacre, Stephen Paddock, de 64 años, disparó con armas automáticas desde su habitación del hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra los miles de asistentes de un concierto de música country.