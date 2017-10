El autor de la masacre en Las Vegas, era un jubilado sin antecedentes

Internacionales Videos muestran cómo comenzó el sangriento tiroteo en Estados Unidos

Stephen Paddockm, de 64 años, era un contador sin antecedentes penales. Vivía en una comunidad de jubilados, donde compró una casa de 370.000 dólares. Su debilidad era el juego. Tenía licencias de caza y de pesca, y poseía dos aviones.Tenía 10 armas en la habitación del Mandalay Bay Resort and Casino desde donde, a las 22:08, Stephen Paddock comenzó a disparar.El tirador, un estadounidense, portaba un rifle semiautomático que permite disparar ráfagas de balas sin volver a cargar. Un arma de guerra. Al Route 91 Harvest Festival habían asistido más de 20 mil personas.¿Pero quién era este hombre? Stephen Paddock, 64 años, era un jubilado sin condenas penales. Vivía a sólo 90 minutos de Las Vegas, en la ciudad de Mesquite, donde en 2015 compró una casa por 370.000 dólares en una comunidad de jubilados. Un lugar de 1.000 casas donde los residentes deben tener más de 55 años y no puede vivir ningún niño.Allí vivía con Marilou Danley, su novia de 62 años de edad, que en un principio se pensó que había participado con él de la matanza.Paddock era un hombre común, como dice su hermano, que poseía licencias de caza y de pesca en regla. Es que eran sus pasiones. Pero no las mayores. Había una que superaba a todas: el juego. Era un contador jubilado que había trabajado como auditor interno en Lockheed Martin y había administrado edificios de departamentos en Mesquite, Texas y California.Había llegado al Mandalay Bay Resort el jueves 28 de septiembre. Desde ese día no dejó de jugar en el casino del hotel.Atrás había dejado su casa, que después de la visita del FBI de esta mañana, quedó prácticamente destruida. También había dejado atrás a su ex esposa, Peggy Paddock (63), de quien se divorció hace 27 años. La mujer no podía creer lo que había hecho su ex marido. Con él compartió seis años y no tuvieron hijos.Lo que todos los conocidos de Paddock se preguntan es ¿de dónde sacó tantas armas?El hermano del asesino, Eric, dijo a la prensa: "Mi hermano no era un pistolero, no tenía antecedentes militares, sólo poseía un par de armas de fuego legales, que guardaba en una caja fuerte. La vida de mi hermano es un libro abierto. Fue a la universidad, tenía un trabajo, no tenía ninguna afiliación religiosa ni política".Eric, que vive en Florida, agregó que hablaba poco con su hermano debido a la distancia que los separaba, cada uno viviendo en costas diferentes. La última conversación fue por el huracán Irma. El asesino le preguntó a su hermano como estaba la madre de ambos, de 90 años, que vive cerca de Eric, en Florida.