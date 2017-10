Reino Unido tendrá una invasión de más de 150 millones arañas gigantes

Durante este otoño Reino Unido se verá invadido por más de 150 millones de las arañas gigantes domésticas, informa 'The Sun'. La llegada de esta especie de arácnido a tierras británicas se debe a las necesidades reproductoras.

Según el naturalista Malcolm Welshman, la población de estas arañas aumentó dramáticamente debido al aumento de comida. La causa: el cálido verano registrado produjo una gran cantidad de moscas.



En este sentido, Simón Garrett de la Sociedad Zoológica de Bristol afirmó que "las arañas no quieren entrar específicamente a su casa, de hecho, prefieren permanecer lejos ya que hay menos comida y es demasiado seco y limpio. Es la necesidad de aparearse lo que cambia su comportamiento".



Las arañas gigantes domésticas son una de las especies de arácnidos de mayor tamaño de Europa ya que pueden alcanzar hasta los 7,5 centímetros. Se las llama domésticas porque prefieren habitar en el interior de las viviendas porque y buscan reproducirse en lugares calientes y oscuros. Sin embargo, sus colmillos no son lo suficientemente largos para perforar la piel humana. "En el caso de que pudiesen morder, su picadura sería tan dolorosa como la de una abeja", señaló el aracnólogo Chris Ayre.