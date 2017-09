Un socavón se "tragó" una familia en el norte de México

Una mujer de 25 años murió este viernes luego de que el vehículo en el que viajaba cayera en un socavón en Monterrey, al norte de México. Emily Álvarez quedó sepultada por la tierra y el asfalto que se desprendió y abrió un hueco de tres metros de ancho por siete de largo. Cuatro familiares que estaban con ella, dos de ellos menores de edad, lograron salir del auto.



El accidente se produjo alrededor de las tres de la mañana en las avenidas Nogalar y Los Ángeles. Según el relato de los sobrevivientes, la familia regresaba de una boda.



Personal de Protección Civil consiguió sacar el auto, que se había hundido a cuatro metros de profundidad. "Mi cuñada es la que no salió (?) iba en el asiento del copiloto", relató una de las tripulantes al canal de televisión Milenio y detalló que el conductor era el esposo de la víctima, Abraham Garza.



Después de más de 10 horas de trabajos de rescate, el cuerpo de la víctima aún no había sido rescatado."Estamos buscando el tubo de drenaje pluvial para corroborar que el cuerpo de Emily no haya pasado por ahí", afirmó el secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Genaro García, al ser cuestionado por la hipótesis de que una corriente de agua haya arrastrado a la fallecida hacia las tuberías.



"No había señalamientos, mis hermanos salieron con ayuda de otros conductores que estaban en el lugar", dijo una familiar que no estaba dentro del vehículo. Las intensas lluvias que han caído en los últimos días en la zona metropolitana de Monterrey, la tercera ciudad más poblada de México, dificultan las tareas de rescate y provocaron grietas, hundimientos y baches.



El Ayuntamiento de San Nicolás emitió horas más tarde un comunicado donde señala que el socavón pudo haberse originado por una obra de drenaje pluvial y que el responsable de la misma es el municipio de Monterrey. La zona permanece acordonada para determinar las causas del desplome. "El Gobierno de Monterrey afrontará las responsabilidades que le correspondan", manifestó el presidente municipal, Adrián de la Garza.