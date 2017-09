Ginóbili, Lebron y otras figuras del deporte lanzaron duras críticas a Trump

Trump insulta a los deportistas

Era agosto de 2016 y sonaba el himno nacional antes de un partido de pretemporada en la NFL. Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo de los San Francisco 49ers, hincó la rodilla en el suelo en vez de ponerse en pie. "No voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra", explicó después el deportista, que es mestizo. "Tal vez debería buscarse un país que se adapte mejor a él", replicó Donald Trump, que era candidato a la presidencia.Ahí comenzó una polémica que, un año después, se ha convertido en una guerra entre el ahora presidente de Estados Unidos y una parte importante del mundo del deporte. La contienda ocupa desde hace días los titulares de prensa. Estas son sus claves:Durante uno de los mítines en los que sigue dirigiéndose a sus votantes, Trump calificó el viernes de "hijos de puta" a los jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) que en el último año han seguido el ejemplo de Kaepernick y protestan durante el himno contra el racismo.Además de insultarlos, instó a los equipos a despedirlos y después, en Twitter, invitó a los seguidores del deporte a no acudir a los estadios hasta que los jugadores abandonen lo que califica como una falta de respeto a la bandera.Ante las palabras del mandatario, numerosos jugadores que hasta ese momento no habían protestado lo hicieron también este fin de semana hincando la rodilla en el suelo, entrelazando los brazos entre ellos o quedándose en el vestuario mientras sonaba el himno.Propietarios de equipos salieron al campo para unirse a sus jugadores, entre ellos el de los Jaguars, Shahid Khan, que donó un millón de dólares a la campaña de Trump.Robert K. Kraft, dueño de los Patriots, amigo de Trump y también generoso donante de campaña fue otro de los que reaccionó. "Estoy en desacuerdo profundo con el tono de los comentarios hechos por el presidente el viernes", dijo, y expresó apoyo al "derecho" de los jugadores a buscar un cambio social "de la forma en la que creen que tiene más impacto".Roger Goodell, presidente de la NFL, también criticó a Trump. The New York Times, para destacar la importancia de estas razones, recordaba este domingo que la NFL había sido hasta ahora "amable" con Trump.El basquetbolista Stephen Curry, de los Golden State Warriors, aseguró estar pensando en no acudir a la Casa Blanca junto al equipo, al que Trump iba a recibir como campeón vigente de la NBA. El presidente entonces retiró la invitación a todo el conjunto a través de un tuit. "Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para el equipo campeón. Stephen Curry está dudando, ¡por eso se retira la invitación!", escribió."Ir a la Casa Blana era un gran honor hasta que tú apareciste", respondió en la misma red social LeBron James, tres veces campeón de la NBA y quien juega ahora para los Cleveland Cavaliers. Los Warriors de Curry viajarán de todas formas a Washington para celebrar en la capital estadounidense "la igualdad, la diversidad y la inclusión".Bruce Maxwell, receptor de los Oakland Athletics, se arrodilló el sábado por la noche mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos. Fue el primer jugador de las Grandes Ligas en hacerlo.Manu Ginóbili, Gregg Popovich y LeBron James hablaron sobre el conflicto entre la NFL y Donald Trump: de la valentía a "un país que es vergüenza mundial"."Creo que es grandioso lo que está sucediendo. Los atletas tenemos cámaras frente a nosotros y en muchos casos la gente no tiene esa oportunidad. Los atletas que lo hacen tienen esta oportunidad, y es grandioso lo que sucede en la NFL", señaló Manu Ginóbili en la conferencia de San Antonio Spurs. Pero Gregg Popovich, el coach de la franquicia texana, fue más allá: "Nuestro país es una vergüenza mundial"."Lo que siempre escucho acerca de este país es que es un país libre, y tienes la libertad de expresión; y hacerlo pacíficamente, y yo apoyo eso. Ayuda a entender problemas más profundos que han existido en este país durante mucho tiempo. Han sido muy valientes, y es algo que debía hacerse", comentó Ginóbili, que a los 40 años afronta su 16ta. temporada en la elite del básquetbol.Pero Popovich fue más allá: "Nuestro país es una vergüenza mundial. Este es un tipo (que pensaba) que cuando la gente alzaba sus brazos durante los juegos era para honrar a la bandera. Es delirante, pero es con lo que hay que vivir. Tienes una opción: podemos seguir golpeando nuestras cabezas en las paredes por su conducta; o podemos decidir que las instituciones de nuestro país son más importantes, las personas son más importantes, la América decente que todos tenemos y queremos es más importante, hacer lo que tenemos que hacer".LeBron James, de clara postura política, le apuntó al presidente de Estados Unidos y deslizó cierta crítica a quienes lo apoyaron en las elecciones: "Si votaste por Trump, cometiste un error. ¿Podemos sentarnos aquí y decir 'estoy tratando de hacer una diferencia'? Quiero lo mejor para el pueblo estadounidense sin importar el color, la raza. Sabemos que este es el mejor país en el mundo. Todavía tenemos problemas, como cualquier otro. La gente que gobierna este país, no uno en particular, seguro que el no. Tengo esta plataforma, y prestaré mi voz, mi dinero para hacerle saber a estos niños que hay esperanza, mejores caminos en la vida. Nadie puede detener tus sueños de hacerse realidad".