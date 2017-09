Tras el paso del Huracán María, el aeropuerto de Puerto Rico "es un desastre"

En un día normal, el aeropuerto internacional Marín Muñoz de San Juan de Puerto Rico (SJU) operaba 176 vuelos. Pero desde la destrucción que causó el huracán María terminó con los sistemas de radares y casi todo el tendido eléctrico, sólo 10 aviones despegan cada día hacia el exterior de la isla, donde 3,4 millones de habitantes están en condiciones próximas a la crisis humanitaria.



Varados en las instalaciones sin aire acondicionado, locales y turistas esperan que los puedan acomodar entre los afortunados que pueden dejar el territorio en el que prácticamente no hay luz y que donde escasean de gravedad el combustible, los medicamentos, y hasta la comida y el agua potable.



Agustín Arellano, directivo de la empresa que explota el aeropuerto, dijo a The Wall Street Journal (WSJ) que por día sólo 2.000 pasajeros salen en vuelos de SJU "aunque las listas de espera tienen decenas de miles". El promedio habitual de pasajeros hacia el exterior era de 15.000 por día.



Mientras Arellano espera recuperar los radares y el equipo que permita la comunicación con el aeropuerto de Miami (MIA), muchas personas que intentan sacar a sus familiares de la isla se escandalizaron por los precios de los pasajes, que llegan a entre 5 y 10 veces lo normal. Tuiteó Ricky Martin: "Esto no está bien. Estamos en medio de una crisis humanitaria. Tendrían que existir leyes contra esto". Acompañaba la imagen con vuelos de SJU a MIA de hasta USD 2.249.



En respuesta, American Airlines aseguró que había puesto un precio tope de USD 99 a los vuelos que partan de SJU hasta el 8 de octubre, pero la gran demanda, la escasa cantidad de vuelos, la mala comunicación y las reservas automáticas hacen difícil dar con esa tarifa sin asistencia de la aerolínea.



Dado que por el momento tienen prioridad los aviones militares y de ayuda humanitaria con provisiones fundamentales como generadores o agua, sólo 5 aerolíneas comerciales vuelan desde y hacia Puerto Rico, cuando normalmente lo hacían 31. Además, SJU se mantiene con 21 generadores que apenas alcanzan para la torre de control, el único de los cuatro radares que quedó en funciones, algunas luces en las terminales y equipo de navegación y seguridad.



Mientras las autoridades continúan con las actividades de rescate y limpieza en la isla ?el gobernador Ricardo Rosselló dijo que ya se puso a salvo a más de 5.500 personas?, la Administración de Aviación Federal (FAA) intenta restaurar los otros radares, para que los aviones puedan volver a tener 5 millas (8 kilómetros) ?y no 100 millas (160 kilómetros), como deben operar ahora por ir a ciegas? de distancia entre sí cuando se aproximan a la pista.



"En la terminal de pasajeros del aeropuerto la situación era caótica", sintetizó WSJ. "Los vuelos se reservaban, se cambiaban y se volvían a cambiar, hasta que se cancelaban. Los pasajeros potenciales esperaban en largas filas, muchos en sus propias sillas". Muchos dormían en el aeropuerto desde el viernes 22.



Fortune describió la escena: "Sin aire acondicionado y con comida y agua limitadas, los pasajeros en SJU han estado durmiendo sobre los pisos sucios y sudando mientras esperan para abordar aviones que salgan de la isla". Un hombre de Ohio, David Mannasmith, quien había viajado con su esposa para celebrar su tercer aniversario de casado, dijo a CNN que las condiciones eran intolerables.



"Todo se compra en efectivo, solamente. Por fortuna habíamos traído mucho efectivo. Pero mucha gente, alguna con niños pequeños, se estaban quedando sin dinero", observó Mannasmith.