EE.UU dice que no declaró la guerra a Corea del Norte: "Es absurdo"

La Casa Blanca rechazó enérgicamente el lunes acusaciones de Pyongyang y advirtió que el régimen no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas internacionales"No hemos declarado la guerra a Corea del Norte, y francamente, sugerir eso es absurdo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa. "Nunca es apropiado que un país dispare contra las aeronaves de otro país cuando se encuentran sobre aguas internacionales", agregó.Una portavoz del Departamento de Estado, Katina Adams, agregó en declaraciones a Efe que "ningún país tiene derecho a disparar sobre las aeronaves o barcos de otro país en espacio aéreo internacional o aguas internacionales".Las portavoces reaccionaron así a las declaraciones del ministro norcoreano de Exteriores, Ri Yong-ho, quien hoy señaló desde Nueva York que su Gobierno se reserva "el derecho a derribar bombarderos estratégicos estadounidenses aunque no estén dentro del espacio aéreo" de Corea del Norte.La portavoz de Trump insistió en que el objetivo de la Casa Blanca sigue siendo la "desnuclearización" de Corea del Norte, y no una guerra con esa nación. No obstante, el Pentágono aseguró hoy que está preparado para ofrecer "opciones" militares a Trump si Corea del Norte continúa con sus "acciones provocativas".Corea del Norte ha sido objeto de sanciones tanto de Estados Unidos como de la ONU por persistir en el programa balístico y nuclear que viene desarrollando desde hace más de diez años, violando las disposiciones de Naciones Unidas.Este domingo, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones, al incluir a Corea del Norte en un grupo de ocho naciones con restricciones para poder viajar a Estados Unidos.