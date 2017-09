Ya son 319 las personas fallecidas por el terremoto en México

El número de víctimas fatales del fuerte terremoto del 19 de septiembre pasado en el centro de México subió a 319, siendo la Ciudad de México la que registra más fallecidos con 181, informó este domingo el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.



En una actualización del balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter, Puente ha detallado que en Ciudad de México hay 181 fallecidos, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.



La cifra se ha elevado en la Ciudad de México, al pasar de 167 a 180 en las últimas horas, en tanto que en los estados de Morelos, Puebla, México, Guerrero y Oaxaca el número de víctimas se ha mantenido sin cambios.



A estos fallecidos directos por el terremoto de 7,1 en la escala de Richter se le suman cuatro decesos del sismo de este sábado, que tuvo el epicentro en Oaxaca y fue una réplica del terremoto de magnitud 8,2 del pasado 7 de septiembre.



Derivado del movimiento telúrico de 6,1 hubo dos muertes por infarto provocado por crisis nerviosas en la Ciudad de México.



Otras dos personas fallecieron en el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec. Además, un puente y varias construcciones de Juchitán dañadas por el terremoto del 7 de septiembre terminaron de colapsar este sábado.



De acuerdo con el más reciente reporte ofrecido por el Gobierno de la Ciudad de México, de estos 180 muertos; 119 son mujeres y 61 hombres.



De la cifra total, 28 de ellos son menores de edad. Y hay una persona de la cual se desconoce su identidad.



Ha habido 69 personas rescatadas con vida de entre los escombros, y de estas 37 están hospitalizadas, 14 de ellas en estado grave.



Las operaciones de búsqueda y rescate continuarán mientras haya indicios de vida. Los voluntarios y brigadistas aún trabajan.#FuerzaMéxico



En un conferencia de prensa ofrecida este domingo por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, explicó que se han revisado 7.649 inmueble, y negó que 3.000 de ellos estén "al borde del colapso", tal y como se había difundido en redes sociales y publicado en algunos medios.



De los 7.649 inmuebles verificados, el 87 % han sido declarados sin riesgo. Lo que implica que 6.640 edificios son habitables y requieren una reparación que "no es mayor".



"El 9% está en amarillo, 688, que quiere decir que pueden encontrarse no susceptibles de habitación durante la reparación o que pudieran estar susceptibles de habitación pero requieren de una reparación. No se pueden quedar en las condiciones en que están", apuntó.



Y los rojos son 321 y requerirán un dictamen "mucho más profundo", de estructura, por parte de un ingeniero, concluyó.