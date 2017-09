Para Hillary Clinton, Trump "es más peligroso que impotente"

La también ex secretaria de Estado hizo el estentóreo comentario en una entrevista que ofreció al diario francés Le Monde en Chappaqua, en las afueras de Nueva York, la ciudad donde viven los Clinton después de dejar la Casa Blanca en 2001.



Los periodistas le preguntaron si no sentía pesar por la campaña electoral perdida. "Se puede decir que (Trump) era un candidato extraño, en una campaña electoral extraña. Tal vez el hecho de que yo fuera la persona que tenía experiencia y un cierto comportamiento en esta campaña no fue efectivo", respondió la demócrata.



El libro de la ex primera dama "Qué pasó" acaba de ser lanzado en Francia luego de un éxito de ventas en Estados Unidos. "Si hubiera podido le habría dicho 'desaparece, vete delincuente', pero tuve que hacer frente a las críticas de la prensa, el público y esa campaña de 'ella no puede hacerlo, no es lo suficientemente fuerte, reacciona mal'", comentó en otro tramo de la entrevista, reseñada por la agencia ANSA.



"Yo me mantuve en lo que creía que era el enfoque correcto, pero ¿hasta qué punto estas decisiones no son fáciles para las mujeres en una campaña electoral"", cuestionó Hillary.