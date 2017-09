EE.UU: Un agujero se "tragó" una casa en Florida

Una familia de Florida está buscando un nuevo lugar para vivir después de que se abrió un hueco en el suelo y se tragó su casa de casi cinco décadas.



Elena Hale dijo que el lunes por la noche empezaron a aparecer grietas en la pared de la casa de sus abuelos en Apopka. La pared ya se estaba separando del techo cuando se despertaron el martes por la mañana. Un agujero en el patio creció durante las primeras horas del día y el fondo de la casa comenzó a hundirse a las 11 de la mañana.



"Para ese momento, mis abuelos ya tenían a los bomberos allí, así que les ayudaron a mover muchos de los muebles hacia el frente de la casa para que pudiéramos sacarlos", dijo Hale. "Entonces fue solo cuestión de tiempo, para ser honesta. El sumidero crecía rápidamente".



La parte trasera de la casa finalmente se derrumbó en el sumidero. Ellen y Garry Miller se mudaron a un hotel mientras deciden qué hacer aunque tratar de reconstruir la casa no parece ser una opción.



"Mis abuelos ya no quieren vivir en la propiedad, porque no se sienten cómodos estando allí", agregó Hale. "Fue muy duro para ambos".



Hale dijo que se alegra de que los bomberos del condado de Orange pudieran ayudar a sus abuelos a salvar muchas de sus pertenencias, especialmente artículos personales, pero dijo que echará de menos tener la casa, donde sus abuelos han vivido desde 1969. Dijo que era el lugar de reunión de su familia. Su tía vive al lado y su madre a pocos minutos de distancia.



"Tengo 20 años y he pasado cada Nochebuena en esa casa desde que nací", agregó Hale. "Fue un punto de encuentro familiar. Definitivamente va a ser difícil acostumbrarse a no tener esta casa en nuestra familia". Ubicación Apopka se encuentra en el centro de la Florida, a unos 29 kilómetros (18 millas) al noroeste de Orlando. El jueves se abrió un segundo hueco en la misma calle de la casa de los Miller, pero no era una amenaza inmediata para las casas cercanas.